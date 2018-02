La ex fiscal general dice que recibió presiones de Cabello para procesar a Leopoldo López

La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha asegurado este jueves que el número dos del 'chavismo', Diosdado Cabello, la presionó para que procesar al líder opositor Leopoldo López, que finalmente fue condenado a casi 14 de años de cárcel que ahora cumple bajo arresto domiciliario.

"Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello", ha dicho en una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio en alusión a dos de los fallecidos durante las revueltas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos y miles de detenidos.

Ortega Díaz ha contado que el fiscal del caso --que recibía "instrucciones" de "una de las personas que estaba al servicio del Gobierno"-- decidió imputar al jefe de Voluntad Popular por homicidio y terrorismo, cargos que ella consideró exagerados.

La que fuera jefa del Ministerio Público ha denunciado que el caso de López no fue único. "Ellos en muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí ante esas presiones. Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro", ha relatado.

El fiscal de la causa contra López, Franklin Nieves, confesó, una vez exiliado en Miami, que había fabricado las pruebas contra el líder opositor porque la orden desde el Palacio de Miraflores era condenarle por delitos graves. "Es inocente (...) Le ponen preso porque le tenían miedo", afirmó.

La ex jueza Ralenis Tovar, que ordenó detener a López, ha asegurado --exiliada en Canadá-- que lo hizo porque temía acabar como su compañera de profesión, María Lourdes Afuini, que acabó encarcelada por liberar a un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio.

López fue condenado en 2014 a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en las protestas contra el Gobierno de ese mismo año. El opositor venezolano fue puesto bajo arresto domiciliario --bajo condición de no hacer declaraciones políticas-- el pasado mes de agosto tras pasar tres años en la prisión militar de Ramo Verde.

CUATRO AÑOS DESPUÉS

Voluntad Popular ha celebrado en un comunicado que Ortega Díaz se haya sumado a Nieves y Tovar para destapar el "montaje judicial" contra López y ha exigido que su líder sea liberado "inmediatamente" y el juicio celebrado en su contra anulado.

"Su encarcelamiento arbitrario y condena injusta obedecen a un sicariato político, vía montaje judicial, ordenado desde lo más alto de la dictadura" con el objetivo de "inhabilitarlo de la competencia electoral", ha dicho la formación venezolana.

Además, ha considerado que, "con la declaración de Ortega Díaz, una vez más queda en evidencia la ausencia de independencia y autonomía de poderes en Venezuela" y por eso ha reclamado que se retire la orden de captura contra el coordinador nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, exiliado en Estados Unidos.

"Una vez más queda demostrada la inocencia de mi esposo", ha dicho, por su parte, Lilian Tintori en Twitter. "El juicio fue ilegal, las acusaciones fueron falsas, las pruebas fueron inventadas, los jueces y fiscales fueron amenazados", ha subrayado.

VENEZUELA EN EL TPI

Por otro lado, Ortega Díaz se ha referido a la reciente decisión de la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, de abrir un examen preliminar a Venezuela por el uso de la fuerza contra manifestantes y los malos tratos a detenidos.

"Lo que la Corte debió hacer fue iniciar la investigación", ha considerado. El examen preliminar es el paso previo a la apertura de una investigación formal que podría llevar a imputar y juzgar a personas individuales.

Sin embargo, ha advertido que la iniciativa de Bensouda podría verse frustrada por Haifa Aissami, la hermana del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, que ha sido designada embajadora en La Haya.

"Terminaron creándole un cargo de embajadora ante La Haya. ¿Para qué Venezuela necesita una embajadora ante La Haya? Maduro tiene toda una estructura montada para evitar cualquier inicio de investigación", ha señalado.

Ortega Díaz fue destituida el pasado 6 de agosto por la Asamblea Constituyente después de varios meses de disenso público con el Gobierno en los que criticó a Maduro y su equipo por las violaciones de los Derechos Humanos. Hasta entonces, era una de las fieles 'chavistas'. Ahora se encuentra exiliada.