El presidente del comité parlamentario conservador pide a May que fije pronto la fecha de su dimisión

"Me resultaría muy raro que el encuentro de la semana que viene con la primera ministra no terminara con un entendimiento claro sobre su fecha de salida", ha declarado Graham Brady a la cadena BBC. May ha prometido abandonar el poder cuando se ratifique el acuerdo, pero la situación se está dilatando hasta niveles insostenibles.

Brady cree que May se ha mostrado reticente a la hora de anunciar su salida del poder debido al obstáculo que podría representar a la hora de alcanzar un acuerdo definitivo. "Le preocupa que si establece determinado calendario (para su salida), el Parlamento se mostraría todavía menos proclive a aprobar un posible acuerdo", ha estimado.

La tensión interna dentro del partido Conservador está alcanzando un punto álgido tras la incapacidad de May para garantizar la salida de la UE antes de la fecha límite inicial del 29 de marzo.

De hecho uno de los principales mecenas de la formación, Jeremy Hosking, anunció esta semana la donación de 200.000 libras al partido del euroescéptico Nigel Farage al entender que las próximas elecciones europeas de mayo se han convertido en un segundo referéndum 'de facto' sobre la permanencia del país en el bloque europeo.