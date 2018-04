El presidente keniano insiste en que los derechos de los homosexuales no tienen importancia en su país

"No es un tema de derechos humanos, sino de nuestra propia base como cultura, por lo que no voy a abordar un tema que no tiene importancia para la gente de Kenia", ha declarado el presidente.

"No se trata de que Uhuru Kenyatta diga 'sí' o 'no'. Es un tema del pueblo de Kenia, que así lo ha reflejado en la Constitución después de varios años de afirmar claramente que este tema es inaceptable y del que no están dispuestos a hablar en este momento", ha añadido en la entrevista a la reportera Christiane Amanpour, y recogida por el diario nacional 'The Nation'.

"Para mí no es una cuestión importante, como líder que soy de 49 millones de kenianos. Yo represento todo aquello en lo que nuestro pueblo desea creer. En años venideros, cuando deje de ser presidente, quizás nuestra sociedad llegue a un punto en el que la gente esté dispuesta a discutir abiertamente sobre ello", ha añadido.

Esta no es la primera vez que Kenyatta se cierra en banda a la hora de discutir la posiblidad de legalizar la homosexualidad. Durante una visita a Kenia en 2015, Barack Obama, el entonces presidente estadounidense, desafió directamente a Kenyatta, sobre la necesidad de establecer una igualdad para la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual).

Kenyatta zankó sin rodeos la discusión de Obama sobre los derechos de los homosexuales. "Es un no-asunto" "Compartimos muchas cosas con EEUU, pero la cuestión de los homosexuales no están entre ellas y no podemos imponer nada a las personas lo que no aceptan", indicó el mandatario en ese momento.