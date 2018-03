El presidente de Uganda asegura que los africanos son pobres porque "duermen demasiado"

"África es rica porque tenemos agua, tierra, minerales, buen tiempo. Así que ¿de dónde viene (la pobreza)? Es por dormir (...). En África se duerme demasiado", ha afirmado Museveni en declaraciones recogidas por el diario ugandés 'The Daily Monitor' en su edición digital.

"Como dice el libro de oraciones de la Iglesia de Uganda, 'la gente deja sin hacer lo que debe hacer y hace cosas que no debería'. Por eso hay pobreza en un lugar con tanta riqueza", ha asegurado durante un acto en el distrito de Dokolo.

En el acto, el presidente del distrito de Dokolo, Frederick Odongo, ha dado las gracias al presidente por su apoyo a la región y le ha pedido que interceda ante el Gobierno para que se construya un hospital y mejore la Policía ante el incremento de la delincuencia.

"Me sorprende escuchar que haya inseguridad. Me voy a ocupar de ello. Voy a convocar una reunión de los responsables de seguridad con los comisarios de los vecinos y me dirán cuál es la causa de esta inseguridad. La voy a derrotar", ha apostillado.