El presidente de Perú asegura que Maduro puede ingresar en el país a pesar de no estar invitado a la cumbre

"Cualquier ciudadano venezolano puede ingresar al país. En el caso específico de Maduro, él no ha sido invitado para participar en esta cumbre. Entonces, no se trata de cómo ingresaría. (...) Podría hacerlo por la frontera sin ningún problema. Lo que está claro es el mensaje que ha dado el país: que no está invitado", ha aseverado el dirigente.

En este sentido, ha tratado de minimizar los rumores sobre la posibilidad de que Maduro llegue en avión junto a otro jefe de Estado, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Vizcarra ha indicado que ha sido el propio Maduro el que ha considerado la cumbre como "una pérdida de tiempo". El dirigente peruano ha señalado que en "un mundo civilizado y donde se respetan las buenas costumbres", el mandatario de Venezuela debe entender que no es bienvenido.

"Para que la cumbre sea exitosa hay tantos temas a los que dedicarle tiempo antes que a este tema que, para nosotros, los organizadores, ya está superado", ha subrayado.

Por otra parte, Vizcarra se ha mostrado optimista de cara a la cumbre, en la que espera que los asistentes lleguen a un acuerdo. "Cada tres años se realiza la cumbre, la anterior fue en Panamá en el 2015 y la anterior a esta fue en el 2012 en Colombia y no hubo declaración consensuada. Vamos a hacer todos los esfuerzos para aprovechar esta oportunidad aunque no sea fácil", ha expresado

"Tenemos siempre el optimismo de que va a primar el objetivo grande que es la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción", ha añadido.