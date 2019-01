El presidente de la Eurocámara: "No reconocemos el régimen de Maduro"

"Es un placer para mi hablar con usted. Es importante enviar un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela, que nosotros reconocemos solamente a la Asamblea Nacional de Venezuela. No reconocemos al régimen de Maduro", ha trasladado Tajani al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en una conversación telefónica que han mantenido y que ha relevado el mandatario europeo en su cuenta de Twitter.

"Nosotros hablamos solamente con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. No hablamos con el régimen", ha trasladado el italiano a su homólogo venezolano.

Tajani ha denunciado en su perfil de Twitter que "el mandato de Maduro es ilegítimo" y que sólo reconocen a la Asamblea Nacional. "El mandato de Maduro es ilegítimo. Seguiremos luchando para la liberación de los presos políticos y la democracia en Venezuela", ha subrayado en un tuit.

El presidente de la Eurocámara ha denunciado que en Venezuela "no hay elección regular", "no hay Estado de Derecho, no se puede trabajar con la oposición que está en la cárcel". "No se puede reconocer un régimen que tiene ciudadanos que se mueren de hambre y niños", ha remachado.

El servicio diplomático europeo trató de zanjar este miércoles la cuestión de si en la Unión Europea reconocerán o no al Gobierno de Maduro. "La cuestión no va de reconocimiento, dado que la Unión Europea, los estados miembros de la UE, no reconocen a Gobiernos, sólo a países", subrayó la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic.

La portavoz ha dejado claro que "la UE considera que las elecciones presidenciales (en las que se impuso Maduro) no fueron libres ni creíbles" y ha vuelto a reclamar "nuevas elecciones que sean libres y justas" en Venezuela, al tiempo que ha reiterado el convencimiento del bloque de que "una solución política, democrática, pacífica es la única forma posible de salir de la crisis venezolana".

El bloque, ha recordado la portavoz, también exige a Caracas "el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Los gobiernos han mantenido "consultas" en los últimos días para decidir cómo proceder de cara a la ceremonia de investidura de Maduro y para pactar una declaración sobre "la posición de la UE sobre Venezuela", que publicarán este jueves, según fuentes europeas consultadas.

Los Veintiocho acordaron 'a priori' en diciembre que no enviarían representación a la toma de posesión del presidente venezolano si la ceremonia de investidura se celebra en la Asamblea Constituyente, que el bloque europeo no ha reconocido, y si se celebraba en otro lugar la representación sería "por debajo de embajador", según han explicado fuentes europeas.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró entonces en Bruselas que a partir del 10 de enero "cambia la legitimidad del presidente Maduro" en Venezuela tras las elecciones presidenciales que para la Unión "no cumplían los estándares" para ser "justas y libres", aunque dejó claro que la suspensión de relaciones con Venezuela "no es algo que se haya planteado en la Unión Europea".

OFENSIVA REGIONAL

El Grupo de Lima emitió el viernes una declaración en la que pide a Maduro que no tome posesión para un segundo mandato y transfiera de "forma provisional" el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, "hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".

Los firmantes, al igual que la oposición y gran parte de la comunidad internacional, no reconocen las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque creen que no cumplieron los estándares democráticos, por lo que tampoco reconocerán a Maduro como presidente venezolano a partir del 10 de enero, cuando expira su primer mandato y empezaría el segundo.

Si Maduro sigue adelante con la investidura presidencial, han avanzado que revisarán "el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país y de la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses".

Colombia prohibirá la entrada de Maduro y otros altos cargos de su Ejecutivo, mientras que Perú también ha asegurado que vetará la entrada de altos funcionarios venezolanos.