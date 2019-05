El presidente de la Cámara de los Comunes niega que vaya a dejar el cargo

"Nunca he dicho nada de irme en julio de este año", ha zanjado Bercow en una entrevista al periódico 'The Guardian'. "Hay cuestiones importantes por resolver y, en estas circunstancias, no me parece que sea sensato dejar vacante el cargo", ha argumentado.

En cualquier caso, ha añadido: "Si tuviese intención de anunciar algo al respecto (...) lo haría primero ante el Parlamento".

Reino Unido aún tiene pendiente concretar su salida de la Unión Europea, para la que ahora se contempla el 31 de octubre como ultimátum. Con la carrera por la sucesión de la primera ministra, Theresa May, ya abierta, ha crecido el debate sobre el futuro de dicho proceso.

Candidatos como Boris Johnson, exministro de Exteriores, han abogado por romper con la UE con o sin acuerdo de por medio, algo a lo que teóricamente se opone Bercow.