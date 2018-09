El presidente Abdelaziz descarta enmendar la Constitución en Mauritania para un nuevo mandato

"Seamos claros. Lo que he dicho está claro. He dicho que no abandonaré Mauritania y personalmente, no tocaré la Constitución", dijo el jueves por la noche en un esperado discurso televisado tras las clara victoria de su partido, Unión para la República (UPR), en las recientes elecciones parlamentarias y locales.

Abdelaziz reiteró que es contrario a modificar la Constitución "para tercer y un cuarto mandato", según informa la emisora Radio France International, si bien dejó claro que aunque abandone el cargo no dejará vía libre a quienes "han destruido Mauritania y la han desestabilizado".

El presidente prometió que seguirá trabajando para que lo logrado bajo su mandato "pueda continuar, que el país pueda seguir desarrollándose de forma segura y estable". No obstante, se negó a "desvelar" lo que hará "en un año o en cinco años".