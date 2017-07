Prensa nacional: la comparecencia de Rajoy y la bajada del paro

El Mundo: Bárcenas decidió en el último momento no acudir a la declaración de Rajoy

Los amigos están para la ocasiones. Y ayer, qué mejor ocasión, Bárcenas se portó como un amigo. Por omisión y por acción, en ese orden. Para Rajoy y el PP debió de resultar un enorme alivio comprobar que, finalmente, el ex tesorero no estaría presente en la sala de vistas. Se esfumaba así el riesgo de que se les captara a ambos en un mismo encuadre.

Fuentes próximas al acusado aseguraron que se trató una decisión de última hora y que hasta la víspera estaba previsto que se desplazase a la sede judicial con sus abogados. Para solaz del partido, la cosa no quedó ahí. En cuanto la acusación popular comenzó a preguntar por la caja b del PP, la defensa de Bárcenas interrumpió para pedir al tribunal que no abriera esa vía de interrogatorio. El motivo alegado por Joaquín Ruiz de Infante era que la financiación ilegal del PP se había investigado en una causa separada y tendrá su propio juicio. El PP, representado en la sala con su propio abogado, no intervino.



El País: El paro baja de los 4 millones por primera vez desde 2009

El desempleo ha caído de la cota de los cuatro millones de parados por primera vez desde el primer trimestre de 2009, cuando se superó por por primera vez ese listón pocos meses después de la caída de Lehman Brothers.



La Vanguardia: Jueves negro en el Prat por la coincidencia de la huelga de taxis y las colas en los controles de seguridad

El Aeropuerto del Prat se prepara para vivir hoy una jornada compleja por la coincidencia de la huelga de taxistas con las previsibles colas en los controles de seguridad. Elite Taxi ha convocado un paro de 24 horas que comenzará a las seis de la mañana, con la que quiere exigir a Fomento que cumpla la limitación de número de licencias VTC, concediendo sólo una por cada 30 licencias de taxi.



Aunque los taxistas consensuarán las acciones de protesta a primera hora de la mañana, Elite ha difundido por las redes sociales una imagen donde avanza la voluntad de “colapsar” el aeropuerto del Prat, el puerto de Barcelona y la estación de Sants, en una acción que ha bautizado como ‘Operación de la Serna’, en referencia al ministro de Fomento.



El Confidencial: Rajoy sale indemne a la espera de otros dos escollos: el caso Bárcenas y Gürtel II

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, superó ayer con éxito el primer escollo judicial en el marco de las causas que durante los últimos años vienen cercando al Partido Popular a cuenta de una supuesta financiación ilegal de la formación conservadora (Gürtel, papeles de Bárcenas), del presunto amaño de contratos públicos (Púnica) o del desvío de fondos institucionales (Lezo). La declaración del jefe del Ejecutivo ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que juzga la primera etapa del caso Gürtel, fue sorteada con cierta soltura, habida cuenta de que Rajoy apenas incurrió en errores técnicos, se mostró cómodo y seguro y se desvinculó de cualquier responsabilidad sobre las cuentas del partido