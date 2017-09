Prensa internacional: el Brexit se estanca y el test nuclear de Corea del Norte agrava la crisis

NYT: El test nuclear de Corea del Norte agrava la crisis militar

La detonación en Corea del Norte de una sexta bomba nuclear el domingo ha llevado al gobierno de Trump a de una "respuesta militar masiva". La prueba nuclear -con la respuesta del presidente Trump- planteó de inmediato nuevas preguntas sobre la estrategia militar de EEUU, Corea del Norte y abrió una importante grieta con un importante aliado estadounidense, Corea del Sur , al que Sr. Trump criticó por su "conversación de apaciguamiento" con el Norte.

The Guardian: Myanmar bloquea toda la ayuda de la ONU a los civiles en el corazón de la crisi de Rohingya

Myanmar ha bloqueado todas las agencias de ayuda de las Naciones Unidas que entregaban suministros vitales de alimentos, agua y medicinas a miles de civiles desesperados en el centro de una sangrienta campaña militar en Myanmar. El organismo mundial se vió obligado a suspender las distribuciones en el norte del estado de Rakhine después de que los militantes atacaran las fuerzas gubernamentales el pasado 25 de agosto y el ejército respondiese con una contraofensiva que ha matado a cientos de personas.

Le Monde: Las conversaciones sobre el Brexit también se estancan con Japón y en Bruselas

David Davis, el Ministro de Brexit en Bruselas y Theresa May viajaron a Japón pero volvieron casi con las manos vacías de su viaje. Aunque no se trate de un fracaso absoluto, las negociaciones entre UK y Japón serán largas y tortuosas. Lo mismo que ocurrió antes en Bruselas, después de cuatro días de intensas negociaciones entre los equipos de M. Davis y su homólogo europeo Michel Barnier. "No hemos registrado ningún progreso en temas críticos", lamentó el francés Barnier. "Al ritmo actual, estamos muy lejos de ver un progreso suficiente para recomendar a los Estados miembros a pasar a la segunda fase de las discusiones [la de las futuras relaciones entre Londres y Bruselas] ," agregó.