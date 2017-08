Prensa económica internacional: los nuevos retos para Uber y la subida del euro frente al dólar

WSJ: Los nuevos retos que tendrá que afrontar el CEO de Uber

Incluso antes de que él tome el puesto como el nuevo director ejecutivo de Uber Technologies Inc., nuevos desafíos enfrentan al CEO de Expedia Inc. , Dara Khosrowshahi, como la investigación federal sobre el soborno en Uber y el desacuerdo público sobre cómo llegó la decisión del consejo de contratarlo.

Las noticias de la sonda, reportadas por The Wall Street Journal el martes , se produjeron después de que el Sr. Khosrowshahi hciese sus primeros comentarios públicos desde que fuese votado como director general por los consejeros de Uber el domingo. Sucedería así a Travis Kalanick, el cofundador de Uber que fue presionado para dimitir en junio después de una serie de escándalos y en medio de luchas internas en el tablero. El Sr. Khosrowshahi fue seleccionado entre otros dos candidadtos, ejecutivos experimentados como Jeff Immelt, presidente de General Electric Co. y Meg Whitman, jefe de Hewlett Packard Enterprise Co.



Bloomberg: El euro sube frente al dólar marcando récord

Las posibilidades de intervención verbal del presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi contra la apreciación del euro aumentaron después de que la moneda subiera a su nivel más fuerte en más de dos años frente al dólar, según los estrategas de divisas.

La divisa superó el nivel psicológico de $ 1.20 por primera vez desde enero de 2015 el martes. Los bancos no tienen dudas de que su trayectoria sigue siendo alcista en el futuro, desencadenando un inoportuno endurecimiento de las condiciones financieras en la región del euro. En este sentid, esperan la intervención de Dragui para normalizar la situación de los mercados.



CNN Money: Tim Cook se embolsa 89 millones de euros en acciones de Apple

El CEO del fabricante de iPhone recibió acciones de la compañía por US $ 89 millones la semana pasada después de alcanzar un objetivo clave de desempeño, de acuerdo con un archivo regulatorio el lunes. El pago es parte del enorme paquete de bienvenida que Apple ( AAPL , Tech30 ) le dio a Cook después de que él aceptase suceder a Steve Jobs en 2011.