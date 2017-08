Prensa económica internacional: el gasto en Reino Unido cae y las sanciones a Corea esperan

WSJ: Las sanciones a Corea del Norte apremian ante el desarrollo de los nuevos misiles en Pyongyang

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó las sanciones económicas más duras contra Corea del Norte durante el fin de semana. Ahora viene la parte difícil: hacer que se impongan y rápido.



El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, se reunió este domingo con sus homólogos de China, Rusia y una gran cantidad de países asiáticos para gener un acuerdo y conseguiraislar a Corea del Norte. Describió las sanciones como "un buen resultado".

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien se reunió el domingo en Manila con su homólogo norcoreano, dijo que Pekín ha instado a Pyongyang a "detener las pruebas de misiles e incluso la investigación nuclear que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".



Bloomberg: La economía británica se resiente ante la caída continua del gasto

Los consumidores del Reino Unido recortaron sus gastos por un tercer mes en julio, poniéndolos en su peor caída en más de cuatro años y dando otro golpe a la economía al comienzo del trimestre.



El 0,8 por ciento de la caída interanual en el gasto fue amplio, incluyendo ropa, artículos para el hogar, alimentos y transporte entre los más afectados, según IHS Markit y Visa en un informe publicado el lunes.



CNN Money: Un manifesto de un ingeniero anónimo pone en jaque la política anti-diversidad de Google

Brown y Balogh condenaron las afirmaciones del documento y defendieron los esfuerzos de diversidad de Google.

El tema inmediatamente encendió un feroz debate sobre las redes sociales.

El autor, que no ha sido identificado por CNN Tech, es según se informa un ingeniero de software de rank-and-file en Google ( GOOG ) . Sostuvo que Google no tiene más ingenieros porque los hombres tienen un "mayor impulso por el estatus". Argumentó que los programas de diversidad de la empresa -incluyendo seminarios que enseñan habilidades de codificación de niñas jóvenes- están "altamente politizados". El trabajo de la diversidad, dijo, "aliena a los no progresistas". También dijo que cree que el compromiso de Google para contratar a más mujeres es un escollo para hacer la empresa más competitiva, y que la brecha salarial de género es un mito.