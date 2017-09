Prensa económica: grupos españoles planean la mayor privatización del mundo, en Australia

Expansión: Santander usará la compensación a los accionistas de Popular para llenar su colchón anticrisis

El banco amortizará, sustituirá o modificará el bono si deja de servir. Los bancos sistémicos tienen un agujero de 116.400 millones para cubrir el TLAC.

Santander tiene dos prioridades en su mente en estos momentos: conseguir que los clientes minoristas que tuvieran acciones o deuda de Popular no abandonen el banco ante la pérdida de su inversión y cumplir los requerimientos regulatorios que tiene como banco sistémico global; es decir, como entidad calificada como demasiado grande para caer.

El bono de fidelización que ha ideado para compensar bajo ciertas condiciones a determinados accionistas y bonistas de Popular cumple ambos objetivos.

Por el flanco comercial, solo los accionistas y bonistas de Popular que tuvieran depositadas sus acciones en sucursales del banco caído o de su comprador, Santander, podrán beneficiarse del bono. Hay más condiciones, como haber comprado las acciones en un periodo concreto, pero ésa es la principal.

Por el flanco regulatorio, Santander ha conseguido diseñar un bono que le permite aprovechar la compensación para avanzar en el cumplimiento de las exigencias que tiene como banco sistémico global y como banco europeo.





ElEconomista: Grupos españoles apuntan a la mayor privatización del mundo en Australia

Australia prepara la que se erigirá como la mayor privatización de infraestructuras en el mundo: WestConnex, la principal autopista urbana de Sidney. Son varios los grupos españoles que ya han mostrado interés en el proceso y, aunque se halla en una fase inicial, han arrancado los contactos con fondos de inversión para desarrollar potenciales consorcios. Ferrovial, Globalvia y Abertis han puesto sus ojos en esta operación, cuyo importe se estima que superará los 5.000 millones de euros. Otras como ACS y Acciona también podrían analizarlo.



Cinco Días: Los accionistas de Popular deberán escribir de su puño y letra que "los bonos de Santander se consideran no convenientes para minoristas”

La solución ideada por Santander para compensar a los antiguos accionistas y dueños de deuda subordinada de Popular tiene varias contraindicaciones reflejadas en el folleto de suscripción. Es más, la orden de aceptación de los bonos, que dan un 1% de interés anual hasta finales de 2024, incluye una larga lista de observaciones con los riesgos más destacados.



A petición de la CNMV, el banco exige incluso que el inversor escriba de su puño y letra lo siguiente: “Este producto es complejo. No requiere ningún desembolso por mi parte, pero sí mi renuncia a acciones frente a Grupo Santander, sus administradores y empleados. Lo adquiero sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad del Grupo Santander. He sido advertido de que los Bonos de Fidelización no se consideran convenientes para clientes minoristas”.