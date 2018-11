El líder político huthi llama al fin de los "brutales ataques" saudíes en Yemen a cambio de una esperanza de paz

El líder del ala política del movimiento insurgente de Yemen, Mohamed Alí al Huthi, ha pedido el fin de la campaña árabe contra los rebeldes huthis de Yemen para dar una oportunidad a un proceso de paz que ponga fin a una crisis humanitaria agravada por la brutalidad de las fuerzas saudíes, aliadas del gobierno yemení reconocido, y a las que describió como "corruptas y criminales".

Al Huthi es el presidente del Comité Revolucionario Yemení, una suerte de presidente del gobierno rebelde que tiene tomada la capital, Saná, y otros puntos del país tras un levantamiento que obligó al Gobierno reconocido a escapar a la ciudad de Adén. Su autoridad solo queda por debajo del gran líder del movimiento revolucionario Ansarulá, que aglutina tanto a la rama política como militar de los rebeldes, Abdulmalik al Houthi.

Desde entonces, la guerra en Yemen se ve como un enfrentamiento a través de terceros entre Arabia Saudí, aliado de las autoridades legítimas de Yemen, y su némesis regional, Irán, respaldo de los insurgentes.

Al Huthi ha lamentado que la última escalada de ataques en la ciudad portuaria de Hodeida --punto de paso esencial de ayuda humanitaria y recursos para el resto del país--, "confirma que los llamamientos estadounidenses a un alto el fuego no son más que palabras vacías", lamentando la alianza permanente que existe entre Washington y Riad.

"Los líderes saudíes son imprudentes y no tienen interés en la diplomacia. Estados Unidos tiene la influencia para poner fin al conflicto, pero ha decidido proteger a un aliado corrupto", ha indicado Al Huthi en una columna publicada en 'The Washington Post'.

"Cualquier observador de los crímenes cometidos en Yemen por Arabia Saudí, una campaña acompañada por la desinformación, puede ver los asesinatos indiscriminados que se han cometido contra miles de civiles, principalmente a través de ataques aéreos", ha añadido.

Al Huthi recordó "la brutalidad del régimen saudí" en lo tocante al asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi en el consulado saudí de Estambul, como muestra de la actitud exhibida por su Ejército en la campaña yemení.

"El bloqueo de la ciudad portuaria de Hodeida", ha proseguido el líder huthi, "pretende poner de rodillas al pueblo yemení. Están utilizando el hambre y el cólera como armas de guerra y extorsionando a Naciones Unidas al amenazar con recortar sus fondos, como si fuera una organización benéfica".

Al Huthi ha asegurado que no fueron los huthis los primeros en declarar la guerra, y remitió a las palabras del ex mediador de la ONU en Yemen, Yamal Benomar, quien en 2015 aseguró que habría logrado un acuerdo de no ser por los ataques aéreos de la coalición.

"Estamos dispuestos a detener nuestros misiles si la coalición liderada por Arabia Saudí detiene sus ataques aéreos", ha añadido el líder político huthi.

"Amamos la paz, el tipo de paz honorable defendida por el líder de nuestra revolución, Abdulmalik al Huthi. Estamos listos para la paz, la paz de los valientes. Si Dios quiere, los yemeníes seguirán siendo los que llaman a la paz y los amantes de la paz", ha dicho.