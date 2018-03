Cinco periodistas españoles, galardonados en los Pictures of the Year por su cobertura de la crisis migratoria

Santi Donaire, César Dezfuli, Olmo Calvo, Jaime Alekos y Edu Bayer presentaron sus imágenes de la ruta migratoria del Mediterráneo, de los refugiados abandonados y torturados en Serbia y de las víctimasrohingya en Bangladesh que huyen de la "limpieza étnica" que sufren en Birmania.

Santi Donaire nació en Jaén (España) en 1988. Estudió laslicenciaturas de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha trabajado como fotógrafo freelance para varios medios en los países de la ex Yugoslavia, los territorios palestinos, Melilla o Grecia.

César Dezfuli nació en Madrid en 1991. Autodidacta en fotografía y habiendo aprendido su oficio como periodista en su paso por las redacciones de los periódicos '20 Minutos' y 'El Periódico de Catalunya', actualmente trabaja como fotoperiodista freelance, con el foco en las crisis humanitarias y la política internacional.

Olmo Calvo (Santander, 1982) comenzó a hacer fotografías de actualidad en el periódico 'Molotov', editado por una asamblea cercana a los movimientos sociales de Madrid, mientras estudiaba el Ciclo Superior de Imagen. En 2004 fue parte del colectivo fundador del periódico 'Diagonal'.

Jaime Alekos (Madrid, 1985) es un videoperiodista freelancecon base en España. En los últimos cuatro años, su cobertura de la crisis financiera en España y la crisis de los refugiados en Grecia ha sido portada en los principales telediarios españoles.

Edu Bayer es un fotógrafo catalán establecido en Nueva York. Con más de 10 años de experiencia en el fotoperiodismo y el documentalismo, destaca por su visión humanística e intimidad de sus imágenes. Es colaborador habitual en medios como 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' y ha publicado su trabajo en medios como 'National Geographic'.

Las realidades que representan en sus imágenes hablan de la vulneración de un mismo derecho humano fundamental: el derecho de asilo, que está regulado por el Derecho Internacional y debe estar salvaguardado por los estados.

El reconocimiento de reportajes relacionados con esta temática es imprescindible para que se siga hablando públicamente de un drama que afecta a millones de personas en todo el mundo, ha afirmado la organización en el comunicado de galardones

Los POY se crearon en la Escuela de Periodismo de Missouri, en Columbia (EEUU), en 1944. Desde entonces y hasta la actualidad han premiado a cientos de profesionales, convirtiéndose en una referencia a nivel internacional.