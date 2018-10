Los partidos de Temer y Lula sufren en las elecciones regionales a la espera de la segunda vuelta

El Movimiento Democrático de Brasil (MDB), las nuevas siglas del partido de Temer, y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula han pasado de los doce estados que ganaron en los comicios de 2014 como tándem electoral a la expectativa de nueve, en función de los resultados que arroje el balojate.

El PT ha sufrido importantes derrotas en Acre, donde gobernaba desde hace 20 años, y en Minas Gerais, donde los malos resultados se han extendido a los comicios parlamentarios, ya que la ex presidenta Dilma Rousseff no ha sacado escaño. Sin embargo, ha conseguido conservar Bahia, Ceará y Piauí y opta por Rio Grande do Norte en la segunda vuelta.

En el caso del MDB, ha perdido cinco de los siete estados que ostentaba, incluido Río de Janeiro, donde gobernaba desde hace doce años. Además, ha quedado descartado de la pelea por Sao Paulo. En la parte positiva, ha ganado Alagoas y se jugará Rio Grande do Sul el 28 de octubre.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) no ha logrado afianzar los cinco estados que posee actualmente, aunque competirá por seis en el balotaje, entre ellos Sao Paulo, donde su candidato, Joao Doria, es el mejor posicionado tras ganar en primera vuelta. El PSDB también dará la batalla en Roraima.

Por su parte, los Demócratas (DEM) han obtenido dos estados --Goiás y Mato Grosso--, a los que podría sumar tres --Río de Janeiro, Amapá y Pará--. Partidos menores, como el Partido Social Democrático (PSD), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Social Cristiano (PSC), optan a varios estados en la segunda vuelta.

En cuanto al Partido Social Liberal (PSL) de Jair Bolsonaro, el líder ultaderechista que ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha superado las expectativas. Las encuestas solo le auguraban buenos resultados en Roraima pero, además de en este estado, se ha colado en segunda vuelta en Rondonia y Santa Catarina.