Las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio en los consulados mexicanos

"Lo que estamos haciendo es simplemente eliminar una interpretación de la ley que es discriminatoria", ha manifestado el ministro, que ha indicado que la disposición es resultado de una interpretación en pro de los Derechos Humanos de los ciudadanos y en respeto a sus preferencias.

Al modificar parte de sus procedimientos consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido que, a partir de ahora, "nuestros connacionales podrán contraer matrimonio en las sedes diplomáticas de México en todo el mundo indistintamente de su sexo", según indica un comunicado difundido por el diario local 'Milenio'.

"No es un tema de conciencia, no es un tema de interpretación personal, es un derecho de todos los mexicanos para que puedan celebrar el matrimonio como ellos quieran. El Estado no tiene por qué invadir esa esfera, porque es una decisión de las personas y no del Estado", ha aseverado.

Asimismo ha destacado que la construcción de la democracia no puede concretarse con la exclusión de una parte de la sociedad, por lo que la medida busca evitar el pleno ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna.

En este sentido, ha asegurado que la nueva disposición forma parte de la estrategia de protección a los migrantes que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca impulsar en los consulados de nuestro país en todo el mundo.

El matrimonio homosexual es legal en 16 de los 32 estados mexicanos. El Congreso ha rechazó un proyecto de ley para legalizarlo a nivel nacional hace tres años. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha señalado que la legislación que lo prohíbe es inconstitucional.