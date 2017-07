¿Quién paga ahora por el daño de Blesa?

La muerte de Rita Barberá el 23 de noviembre de 2016 abría por entonces un debate jurídico vuelve hoy con Blesa. ¿Qué ocurre con los procesos judiciales abiertos si el acusado muere?

La responsabilidad penal se extingue

El sistema jurídico español es claro. Todo aquel que cometa un daño tiene la obligación de repararlo. Esto significa que si alguien destroza un coche, alguien tendrá que pagar hasta restituir los daños creados. Esto se conoce como "responsabilidad civil". La responsabilidad penal se imputa por la comisión de un delito, que están en el Código Penal.

Con la muerte del acusado, continuar con la acción penal pierde sentido. El objetivo de la pena en el sistema penal español está enfocado en la reinserción, y es personalísimo: la pena va hacia la persona. Incluso si hablamos de una pena monetaria, la acción penal no puede continuar si el acusado o el ya condenado muere. Por tanto, todas las multas impuestas a Blesa quedarían sobreseídas y archivadas porque la responsabilidad penal se extingue en todos los casos con la muerte del declarado culpable. Con ello, todas las causas penales se pararían. No obstante, Blesa no conseguiría la condición de absuelto; simplemente el proceso iría al archivo en cuanto a lo penal. ¿Qué ocurre con el daño creado?





La responsabilidad civil continúa: aun se tiene que pagar por el daño causado

La ley es clara: la responsabilidad civil no se extingue. El daño de Blesa sigue estando presente y tiene que ser reparado. Los fiscales exigían cantidades millonarias por los casos que el expresidente de Caja Madrid mantenía abiertos. ¿Quién pagará este dinero? Depende del caso. Miguel Blesa tenía tres causas, dos cerradas y una abierta.





Caso sobresueldos en Caja Madrid

El juzgado número 45 de Madrid había terminado la investigación concluyendo la existencia de delito y la apertura de juicio oral. La fiscalía pedía una responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para él y para el que fuera director general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj. También pedía 4 años de cárcel, petición ahora archivada para Blesa, pero que continúa para Sánchez Barcjo.

En este caso, primero se tiene que alcanzar una sentencia. Si el juez estima la petición de la fiscalía, la deuda civil de 8,5 millones seguiría existiendo y como tal se cubriría con la masa de bienes de Blesa en caso de que carezca de líquido. Primero se tendrán que apurar estas responsabilidades y luego se producirá la herencia. En caso de no existir líquido, los bienes irían a subasta y el sobrante junto con los bienes no subastados se repartiría en herencia.





Caso de las Tarjeta Black

Blesa estuve en el foco de tres casos. El de las Tarjetas Black había concluido en una sentencia final que imponía una responsabilidad penal de 6 años de cárcel más multas. La responsabilidad civil derivada del delito fue de nueve millones de euros, mientras que fue condenado a pagar más de dos millones y medio. Igualmente, esta responsabilidad continúa.





Caso preferentes de Bankia

La Audencia Nacional investigó el cobro de preferentes por los directivos de Bankia, uno de los casos más sonados donde se envolvía el nombre de Blesa y también el más antiguo. La emisión de estos productos tóxicos provoco pérdidas millonarias a pequeños ahorradores en 2009, año de plena crisis económica. Los perjudicados iniciaron macrocausas contra Bankia donde se llegaba a indemnizaciones de grandes cantidades. De esta resposnabilidad civil responde Bankia, pues no se produce ningún transbase ilegal a las cuentas de Blesa. Por tanto, las causas privadas contra Bankia por la responsabilidad en la venta de preferentes no se verían afectadas y Bankia seguiría pagando por el daño causado, aún estando Blesa fallecido.