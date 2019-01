El opositor Fayulu rechaza los resultados de las presidenciales e insta a la población a exigir "la verdad"

"Este resultado provisional no tiene nada que ver con la verdad, es un fraude y no podemos aceptarlo. Se ha robado la victoria del pueblo y no permitiremos que eso pase", ha aseverado Fayulu, según ha recogido el diario local 'Politico'.

Los resultados provisionales dan a Fayulu el 34,83 por ciento de los apoyos con 6,3 millones de votos por delante del candidato del gubernamental Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, que ha alcanzado 4.357.359 votos.

El presidente de la CENI, Corneille Nangaa, ha dado las gracias a la población y a la prensa, y ha indicado que los comicios han contado con una participación del 47,56 por ciento.

Las elecciones debieron haberse celebrado en diciembre de 2016, cuando finalizó el mandato del mandatario, Joseph Kabila, si bien han sido aplazadas en varias ocasiones desde entonces.

A pocos días de su celebración definitiva, la propia CENI aplazó la votación en las localidades de Beni, Butembo y Yumbi debido al brote de ébola en el noreste del país y los recientes enfrentamientos armados --en el caso de Yumbi--.

Los comicios tienen una gran importancia en el país, que no ha vivido una transición política pacífica desde su independencia de Bélgica en 1960. Kabila accedió al poder en 2001 tras el asesinato de su padre, Laurent-Désiré Kabila.