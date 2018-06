"Es un encuentro para ellos, no para nosotros", advirtió el opositor. Mientras su comité no termine de concretar la lista de candidatos a la Comisión Constituyente siria, organismo responsable de la redacción de una nueva Carta Magna, "no habrá nada nuevo que decir".

La reunión fue concretada el pasado miércoles por el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan De Mistura, quien tiene previsto invitar a representantes de otros países.