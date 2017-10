El líder de la oposición de Camboya rechaza los cargos por traición presentados contra él

En una carta de tres páginas publicada en su página en la red social Facebook durante la jornada, en el marco del juicio contra él, ha tildado de "completamente difamatoria" la presentación de cargos contra él por traición, según ha informado el diario local 'The Phnom Penh Post'.

Así, ha explicado que, en una democracia, la tarea del líder de la oposición es intentar sacar del poder al partido gubernamental, si bien ha recalcado que ha intentado hacerlo "de forma pacífica y positiva".

"Si el partido opositor no intenta reemplazar al partido gubernamental, no puede ser llamado partido opositor. Mis acciones no son ilegales", ha recalcado Sokha.

El líder del opositor Partido del Rescate Nacional de Camboya (CNRP) ha pedido al pueblo camboyano que "siga su búsqueda por la justicia y el cambio", reclamando además a la comunidad internacional que actúe para evitar unas elecciones "inservibles" en 2018.

"La comunidad internacional dice a menudo que la democracia en Camboya se dirige a un punto peligroso, y ahora la democracia está exalando su último aliento", ha remachado.

La semana pasada, un tribunal del país rechazó la apelación presentada para liberar al líder de la oposición, agregando que no le concederá la libertad bajo fianza dado que está imputado por cargos de traición.

Los abogados de Sokha habían apelado que la detención era ilegal debido a que cuenta con inmunidad como miembro electo del Parlamento.

Un tribunal de Camboya imputó el 5 de septiembre a Sokha por cargos de traición por conspiración con una potencia extranjera, menos de dos días después de su detención en su vivienda en la capital, Phnom Penh.

La detención de Sokha tuvo lugar poco después de que las autoridades publicaran un vídeo que demostraría que Sokha estaría conspirando para derrocar al primer ministro, Hun Sen, con ayuda de Estados Unidos, según el Ejecutivo.

El Gobierno había afirmado previamente que Sokha había violado el artículo 443 del Código Penal por "conspirar con una potencia extranjera", lo que acarrearía una pena de entre 15 y 30 años de cárcel.

En su comunicado, el Ejecutivo aseguró que el opositor había sido capturado en flagrancia, a pesar de que el vídeo tiene cerca de cuatro años y que Sokha cuenta con inmunidad parlamentaria.

El vídeo, publicado en la página oficial del Gobierno en Facebook, fue grabado en Australia por la televisión privada camboyana CBN. En la grabación, Sokha se dirige a un grupo de seguidores en idioma jemer y les explica una posible estrategia política coordinada con Estados Unidos, aunque sin mencionar un derrocamiento inmediato del Gobierno.

Sokha fue nombrado presidente del partido opositor en febrero, después de que su predecesor, Sam Rainsy, dimitiera a causa de una legislación que prohíbe que los partidos estén encabezados por personas condenadas.

Rainsy se marchó al exilio para evitar ser condenado por cargos de difamación, que afirma que fueron presentados contra él por motivos políticos y para apartarle del partido opositor.

La tensión en el país del sureste asiático va en aumento de cara a las elecciones generales del próximo año, en las que se espera que el partido de la oposición pueda hacer frente a Sen, en el Gobierno desde hace más de tres décadas.