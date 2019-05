La "última oportunidad" de May para el Brexit, abocada al fracaso

La ley que esbozó el martes la primera ministra británica, Theresa May, para intentar sacar a Reino Unido de la UE con un acuerdo de por medio ha suscitado críticas de las bancadas conservadoras y laboristas y esta "última oportunidad" --como la ha descrito la propia 'premier'-- parece abocada al fracaso.



May planteó la posibilidad de que los diputados pudiesen pronunciarse sobre una unión aduanera temporal con la UE y la celebración de un segundo referéndum si aprobaban a principios de junio la Ley del Acuerdo de Retirada, pilar básico para evitar un Brexit abrupto.

El texto depende del apoyo de los laboristas y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ya dejó claro el martes en su primera reacción que no estaba por la labor. Para Corbyn, la oferta de May es "básicamente un refrito de la posición del Gobierno" en las últimas y fallidas conversaciones.

El portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, ha asegurado este miércoles en declaraciones a Sky News que la nueva oferta no plantea nada "nuevo" o "atrevido", por lo que las posiciones se mantienen. Starmer ha instado a May a "admitir la derrota" y a no someter siquiera el plan a votación en la Cámara de los Comunes.

La jefa de Gobierno recordó en su discurso que tanto el Partido Conservador como el Laborista llevaban en sus respectivos programas electorales un compromiso para aplicar el resultado del referéndum de junio de 2016, algo que le ha vuelto a recordar a Corbyn en una carta en la que le ha pedido que apoye la ley.

"Te pido que te comprometas también para que podamos cumplir lo que nuestros partidos prometieron en los programas y recuperar la fe en la política", reza la carta difundida por medios británicos, con fecha del 21 de mayo. La nueva ley, ha advertido May, es "la última oportunidad" de lograr un Brexit que ya ha sido aplazado en varias ocasiones.





CRÍTICAS INTERNAS

La primera ministra se enfrenta también a un terremoto interno. Su mensaje del martes, lejos de calmar los ánimos, ha exacerbado a algunos sectores que llevan meses reclamando que se haga un lado y dé paso a un nuevo líder conservador, algo que May se ha comprometido a hacer pero solo cuando concluya el actual proceso.

Fuentes citadas por la BBC han asegurado que hay ya movimientos para apartar a la 'premier' "cuanto antes", para que ni siquiera tenga la oportunidad de someter a votación su nueva oferta. El punto de inflexión podrían ser las inminentes elecciones europeas, en las que los conservadores corren el riesgo de caer a la cuarta posición.