¿Qué ha ocurrido con los niños en la frontera de Estados Unidos y México?

Se escuchan llantos y gritos de ayuda. “Papi” y “mami” son las palabras que se repiten una y otra vez entre lágrimas. Las niñas continúan llorando pero una de ellas, entre llantos, dice: “Déjenme ir con mi tía. Por favor. Me sé el número de memoria” y comienza a recitarlo. Un hombre le responde: “Ella ahora te ayuda”. Mientras tanto las niñas continúan llorando.

La situación es real, corresponde a la frontera entre Estados Unidos y México. Son situaciones que se producen día tras día después de que la Administración Trump decidiera separar a padres e hijos en el momento en el crucen ilegalmente al país. Esta conversación es un extracto de una grabación publicada por ProPublica, una agencia de noticias independiente que ha conseguido poner voz al drama que viven miles de personas en la frontera norteamericana.

Las secuencia ha producido un rechazo internacional de grandes dimensiones que ha llevado a al Gobierno norteamericano a dar marcha atrás. Donald Trump ha firmado un decreto en el que paraliza esta práctica. Pero, ¿qué estaba ocurriendo exactamente con los menores en la frontera entre Estados Unidos y México?

La situación responde a la nueva política de Donald Trump bautizada como “tolerancia cero” contra la “inmigración ilegal”. Vía decreto, el Gobierno republicano decidió que la Fiscalía presentara cargos penales contra cualquier adulto que entrara de forma irregular al país, trasladándole a un centro de detención y separándole de su hijo menor de edad.

“Me atrevería a decir que es una medida inhumana” afirma José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin, “se están cruzando todos los límites”. Lo cierto es que no puede sorprender porque Trump está llevando a cabo la política migratoria que prometió que pondría en marcha, “está evitando a toda costa la migración irregular que es lo que prometió en campaña aunque creo que se trataba más de un arma de presión contra el Congreso” explica Gurpegui que añade que nunca concretó este tipo de actividad en la frontera.

Los niños pasan a depender de los Servicios Sociales en el momento en que sus padres son detenidos y las cifras son alarmantes. Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, 1.995 niños fueron separados de sus progenitores según las estadísticas obtenidas por la agencia Associated Press. Lo que no incluyen estos números es a las cientos de personas que acceden por las llamadas vías “no oficiales”, como puede ser cruzar el Río Gran de un bote.

El sistema no es nada transparente, las organizaciones humanitarias de la zona se han quejado por la opacidad de la información, pero los pocos datos que se manejan apuntan a que el Gobierno tiene bajo su custodia a unos 11.000 menores y que el número aumentó entre abril y mayo en un 20%. Pero, ¿qué ocurre con ellos?

Los niños están en centros de detención hasta que se encuentra a un familiar en el país (que resida legalmente) o a una familia de acogida; con ellos están hasta que la justicia resuelve si pueden quedarse o no en Estados Unidos. Desde Servicios Sociales señalan que a pesar de que se intenta seguir el camino de los niños no siempre se puede. En abril se perdió de vista a unos 1.500 porque sus tutores no respondieron. Este silencio viene impulsado por dos motivos principalmente: son mayores de edad indocumentados o no quieres que los niños tengan que enfrentarse a un juez.

Jaulas para retener a los menores separados de sus padres. Así es como se ha gestionado la polémica medida que finalmente ha tenido que ser retirada. Esta información se ha conocido después de que se filtrase un video, compartido a través de Twitter por el senador Bernie Sanders.

What is happening at the border right now constitutes torture, according to @amnesty. Separating parents from their children is inhumane and must be stopped. pic.twitter.com/elDUhSzHAn