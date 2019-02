El líder norcoreano podría viajar a China tras su reunión con Trump en Vietnam

"Por ahora, la visita del líder Kim a China el próximo mes parece probable", ha indicado una fuente citado por Yonhap. El líder norcoreano viajó a China tras su primera reunión con Trump, celebrada en junio en Singapur. También viajó al país antes de la cumbre.

Kim viajó a Pekín el mes pasado y podría volver a hacerlo tras su segunda reunión con Trump en Hanói el 27 y 28 de febrero, siguiendo el mismo patrón que el año pasado, según la fuente.

El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, ha viajado este martes a la capital de Vietnam para preparar la segunda cumbre entre Trump y Kim.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, ha resaltado que Biegun "continuará los preparativos de Estados Unidos para la segunda cumbre que tendrá lugar la semana que viene", antes de agregar que "nada ha cambiado respecto a los objetivos" de Estados Unidos.

Poco antes, Trump había señalado que las sanciones contra Corea del Norte seguirán en pie y que "no tiene prisa". "Mientras no haya ensayos (nucleares o balísticos), no tengo prisa", ha recalcado.

El propio Trump confirmó durante su discurso del Estado de la Unión la fecha y el lugar de la cumbre y resaltó que aún queda "mucho trabajo por hacer", si bien insistió en que tiene buenas relaciones con el líder norcoreano, con quien tuvo una primera reunión el pasado 12 de junio en Singapur.