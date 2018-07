Al menos veinte muertos a causa de varias explosiones en una clínica de Lima

Según las fuerzas de seguridad, que han señalado que dos de los heridos se encuentran en estado grave, las primeras investigaciones indican que las explosiones de la clínica Ricardo Palma, en el distrito de San Isidro, serían producto de la extorsión.

"Se está trabajando la hipótesis de un tema extorsivo o de amedrentamiento, porque la cantidad del supuesto explosivo utilizado es mínimo en comparación a un hecho de connotación que hubiera querido producirse, como un atentado", ha explicado el general Gastón Rodríguez, que se encuentra al frente de las investigaciones en el centro médico.

"No podemos decir que es un atentado, siempre y cuando hasta ahora no tenemos la apreciación técnica y final (...) no ha habido ningún tipo de reinvindicación del hecho", ha añadido Rodríguez, que ha informado de que las explosiones se han producido con una diferencia de entre dos y tres minutos.

La Policía ha manifestado que hasta el momento no se ha podido determinar el tipo de explosivo utilizado. Rodríguez ha expresado que en el lugar se encontraron trozos de tela de varias mochilas así como una hebilla donde podría haberse trasladado un explosivo.

Asimismo, ha señalado que los dos heridos de gravedad podrían haberse visto implicados en las detonaciones. Ambos han sido sometidos a una cirugía de emergencia y se encuentran en ingresados en la clínica en cuestión.

Las otras 18 personas presentan heridas leves y también están siendo atendidas en la clínica. En la investigación del caso participan agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la Divise, entre otras.