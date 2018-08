Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un centro comercial de Florida

"Un sospechoso está muerto en el lugar. En este momento se desconoce si hay un segundo sospechoso", ha informado la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de su cuenta en Twitter (@JSOPIO).

Por el momento no hay confirmación oficial del número de muertos, aunque la Oficina del Sheriff informa de "varias víctimas mortales" y de que "muchas personas han sido evacuadas".

El tiroteo ha ocurrido en el centro comercial The Landing, y la Policía ha pedido a todo el mundo que se aleje de la zona porque por el momento no es segura. En el lugar hay ya ambulancias, bomberos y policías.

Las primeras informaciones apuntan a que el tiroteo comenzó en una sala de juegos de una pizzería. Los heridos han sido trasladados al Memorial Hospital y al UF Health Hospital.

"Estamos encontrando a muchas personas escondidas en zonas cerradas de The Landing. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo", ha añadido la Oficina del Sheriff en otro mensaje. Posteriormente insta a las personas que quedan en el interior del centro comercial a ponerse en contacto a través del número de emergencias 911.