Al menos 13 muertos y 50 heridos en uno de los días más violentos de los últimos meses en la Cachemira india

Los enfrentamientos han comenzado en las localidades de Anantnag y Shopian, según han confirmado fuentes policiales tanto a la cadena paquistaní Geo TV como a los medios indios 'The Hindustan Times' y 'The Times of India'. En estos combates habrían fallecido entre ocho y 13 milicianos, y al menos tres militares indios.

Poco después, alrededor de 50 civiles resultaron heridos por enfrentamientos contra las fuerzas indias en las localidades de Dragad y Kachdora. Se tiene constancia de dos civiles muertos, identificados como Jan Mohammad Lone y Zubair Ahmad Butt, que sucumbieron a sus heridas en el hospital.

Fuentes médicas de la localidad de Shopian, donde están trasladando a los heridos, avisan de que la cifra de atendidos podrían llegar al centenar, según informa Geo TV.

Asociaciones separatistas han llamado a una huelga de dos días en todo el territorio, según la cadena paquistaní. La convocatoria para la huelga fue realizada por el Liderazgo de Resistencia Conjunta (JRL). Por otro lado, decenas de estudiantes de la universidad de Cachemira han organizado una protesta en Srinagar al grito de "Fin de la Ocupación, Cachemira Libre".

Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.