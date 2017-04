La crisis de los misiles de Cuba, a cámara lenta en Corea 55 años después

Nunca estuvo el mundo al borde de un cataclismo termonuclear como durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. EEUU activó por primera vez el Defcon 2, el nivel de alerta inferior al máximo.

Corea del Norte ha tomado el relevo a Cuba 55 años después. Todos los elementos de la crisis nuclear se están exhibiendo desde hace quince días: la voluntad indomable del dictador norcoreano para desarrollar un arsenal atómico, la propaganda y el engaño que rodean su progreso, EEUU desplegando barcos de guerra en la península…

El desfile en la plaza principal de Pyongyang, con numerosos misiles montados en plataformas móviles, tenía un propósito: dar la impresión de que el programa avanza con garantías. Horas después, el régimen fracasaba en el intento de lanzar un misil coincidiendo con la visita a Seúl del vicepresidente norteamericano, Mike Pence. Los expertos aguardan la prueba definitiva, que será nuclear y para la que, según parece, está todo preparado.

Lo que estamos viendo, dice Robert Litwak, del Woodrow Wilson International Center for Scholars, es “una crisis como la de los misiles en Cuba pero en cámara lenta”.

Dos son los objetivos inmediatos del régimen norcoreano: reducir el tamaño de un arma nuclear para poder colocarla en un misil de largo alcance y desarrollar una bomba de hidrógeno mil veces más poderosa de la construida hasta ahora, similar a la lanzada sobre Hiroshima.

En esta carrera, EEUU ha dejado claro que no seguirá tolerando los avances de Kim Jong-un. “Nuestra política de paciencia estratégica se ha acabado”, ha insistido el secretario de Estado, Rex Tillerson. Este lunes, durante una visita el lunes a la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, Pence recomendó al dictador norcoreano no poner a prueba la “determinación” de Trump. Y advirtió: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

Horas después, en las Naciones Unidas, Pyongyang acusó a EEUU de estar empujando a la península coreana hacia la guerra termonuclear y avisó de que está preparada para responder a cualquier acción militar de Washington. “Si Estados Unidos se atreve a optar por una acción militar, la República Popular Democrática de Corea está lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra”, dijo el embajador adjunto norcoreano ante la ONU, Kim In Ryong.





Analogías con Cuba

Las analogías con la crisis de los misiles de Cuba son inevitables. Es cierto que el pulso entre John F. Kennedy y Fidel Castro se planteó y resolvió en solo 13 días, mientras que el desafío norcoreano se remonta a muchos años atrás, y antes de Trump ya lo han enfrentado Obama, Bush y Clinton. Pero hay elementos comunes en la crisis actual y la de octubre de 1962: ambiciones nacionales, dictadores sin escrúpulos en uno de los bandos, un presidente neófito en el otro, y el temor al apocalipsis nuclear como elemento de chantaje por un régimen execrable.

Un peligroso cóctel al que se suma el temperamento imprevisible de Trump.

Hasta el momento, el presidente norteamericano ha actuado con la cautela que sus predecesores. Los asesores moderados le aconsejan que aunque EEUU puede adoptar una postura más agresiva, no debe llegar a confrontar con la Corea comunista hasta el punto de desencadenar un conflicto militar.

Pero la administración Trump no se achanta en la retórica belicista que envuelve una crisis que coloca frente a frente a dos dirigentes atrapados en sus incógnitas. A un lado, un nuevo presidente que ha prometido no permitir nunca que Corea del Norte esté en posición de atacar a EEUU y sus aliados; al otro, un joven e inseguro, pero de carácter brutal, líder norcoreano que considera la capacidad nuclear su única garantía de supervivencia.





La baza de China

Trump es un novato en este tipo de desafíos. Tras recibir al presidente de China hace unos días, reconoció implícitamente que Xi Jinping le había impartido una lección sobre las relaciones entre Corea del Norte y China. Trump se sorprendió de que Pekín no tiene el control absoluto sobre su empobrecido vecino, como creía el año pasado. “Después de escuchar durante 10 minutos, me di cuenta que no es tan fácil”, dijo Trump. “No es lo que uno piensa”.

El general H.R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional de Trump, explicó el domingo en el programa “This Week”, de la cadena ABC, que aunque el presidente no había desechado ninguna opción, era hora de que EEUU “tomara medidas, sin llegar a un conflicto armado, para evitar lo peor” para hacer frente a “este régimen impredecible”. Estaba descartando los ataques preventivos, al menos por ahora. “Seúl tiene todas las de perder en un ataque preventivo de Trump. En su respuesta, Kim Jong-un podría alcanzar la capital surcoreana con su actual desarrollo nuclear. Incluso Japón”, asegura Miguel Ángel Benedicto, experto en relaciones internacionales.

El hecho de que Corea del Norte no realizara la esperada prueba nuclear durante el fin de semana, cuando se cumplió un aniversario más del nacimiento del abuelo de Kim Jong-un, fundador del país y de su programa nuclear, ha sido interpretado por algunos expertos como que el presidente chino ejerció algún tipo de control sobre su protegido.

Este jueves, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, Trump confió en que el presidente chino interceda para que el régimen de Kim Jong-un detenga sus provocaciones. "Ya le dije que tendrán mejores tratos comerciales si eliminamos la amenaza de Corea del Norte", aseguró el presidente.

“No hay duda de que Donald Trump ha cambiado mucho del Trump de la campaña”, ha reconocido Allan Lichtman (el famoso profesor que había pronosticado el triunfo de Trump y que tiene pronosticado que el presidente será sometido a un impeachment). “Hay dos cosas que han sucedido. La primera, se tuvo que adaptar al mundo real. Y la segunda, realmente parece haber modificado a su equipo de asesores, y parece estar más influenciado por los generales más estables”.





El precedente de Gadafi

Los que conocen las claves del régimen coreano aseguran que, aunque la analogía con la crisis de los misiles en Cuba es tentadora, Kim está pensando en otra negociación nuclear, la que tuvo como protagonista a Libia en 2003. El coronel Muamar Gadafi aceptó entonces deshacerse de su programa nuclear a cambio de promesas de aceptación e integración económica por parte de Occidente. Pero tan pronto como los libios se rebelaron contra el dictador durante la Primavera Árabe, EEUU y sus aliados europeos lo sacaron del poder y permitieron que, arrastrado hasta una zanja, fuera matado a tiros.

En Corea del Norte se escribe habitualmente sobre esa experiencia y se destaca como error imperdonable el que Gadafi entregara el programa nuclear que lo hubiera podido salvar. Kim no quiere cometer el mismo error. “El arma atómica es para Kim Jong-un una garantía de supervivencia”, zanja Benedicto.