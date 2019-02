El primer ministro polaco cancela su visita a Israel por comentarios sobre colaboración polaca con nazis

La Embajada polaca en Tel Aviv ha confirmado que Morawiecki no participará en la reunión del Grupo de Visegrado --Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa-- que tendrá lugar en Jerusalén los días 18 y 19 de febrero. En su lugar viajará el ministro de Asuntos Exteriores, Jacek Czaputowicz.

Morawiecki ha informado de la decisión en una conversación telefónica con Netanyahu mantenida este domingo, según el portal polaco wPolityce, que destaca que la conversación se desarrolló con un tono positivo.

Durante una reciente visita de Netanyahu a Varsovia, el dirigente israelí negó ser "revisionista" por criticar una ley polaca que criminaliza responsabilizar a Polonia por el Holocausto. "Aquí estoy diciendo que los polacos colaboraron con los nazis. Conozco la historia y no la estoy blanquenado. Solo la planteo", dijo.

Además, añadió que "un número no insignificante" de polacos colaboraron con los nazis. "No conozco a nadie que haya sido denunciado por decirlo", aseguró.

El Gobierno israelí más tarde remitió una aclaración a Varsovia por las informaciones publicadas por otros medios que atribuían al pueblo polaco y no a ciertas personas de nacionalidad polaca la colaboración, pero el Gobierno polaco considera insuficientes estas explicaciones, según fuentes israelíes citadas por el diario 'The Times of Israel'.

Finalmente la embajadora israelí en Polonia, Anna Azari, fue convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco y explicó que Netanyahu "nunca dijo que la nación polaca" colaborase con los nazis.