Un ministro de Israel acusa a Al Assad de mentir al decir que no hay fuerzas de Irán en Siria

"Hay fuerzas iraníes y hay presencia iraní en Siria, todo el mundo lo sabe. Han muerto tropas iraníes e incluso un general en Siria, tanto recientemente como en el pasado", ha dicho el ministro de Energía de Israel, Yuval Steinitz, en respuesta a una entrevista de Al Assad a la cadena de televisión rusa RT en la que ha negado este extremo.

Durante la citada entrevista Al Assad ha asegurado que en su país no hay desplegadas tropas iraníes y sí únicamente mandos militares de la República Islámica. "En nuestro territorio no hay tropas iraníes", ha dicho, antes de añadir que si las hubiera, no lo habría "ocultado".

Al Assad ha manifestado que en el país árabe hay oficiales iraníes que "prestan asistencia al Ejército sirio". "La mentira de Israel se ve más claramente con el siguiente hecho: hace unas semanas, la Fuerza Aérea israelí efectuó ataques aéreos contra nuestro territorio, se afirmaba que el blanco eran bases militares y campamentos iraníes. Sin embargo entre los muertos y heridos hubo decenas de sirios y ningún iraní. Así que todas estas declaraciones son mentira", ha dicho.

"No es la primera vez que Al Assad miente. También dijo que no había armas químicas en Siria y que nunca había usado armas químicas, y ahora sabemos la verdad", ha señalado Steinitz, según ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

En este sentido, ha recalcado que el presidente sirio "permite a los iraníes, a Hezbolá y a milicias chiíes apoyadas por Irán entrar en Siria" y ha recordado que "recientemente, un dron iraní se infiltró en Israel desde territorio sirio y fue derribado".

"Sabemos que Irán tiene un plan para aprovecharse de la guerra civil en Siria para convertir el país en su base militar contra el Estado de Israel, y quizá contra toda la región", ha manifestado, antes de reiterar que las últimas declaraciones de Al Assad son "propaganda barata".

Steinitz ha puntualizado además que Israel tiene una política de "no interferencia" en la guerra civil "a menos que haya una amenaza directa" contra territorio israelí.

"Eso significa que si Irán empieza a construir bases militares o hay transferencia de armas de largo alcance a Hezbolá, actuaremos. Eso es lo que hemos hecho en el pasado y creo que es una política muy calculada y razonable", ha argumentado.

Así, ha advertido de que, si bien Israel no ha actuado contra Al Assad, las autoridades "no podrían garantizar su inmunidad" si "permite a Irán establecer presencia militar en Siria o renueva su programa de armas nucleares".

"Es una desgracia para la comunidad internacional que (Al Assad) siga en el cargo tras haber asesinado a cientos de miles de civiles, incluidos mujeres y niños, de su propio pueblo, incluso con el uso de armas químicas", ha remachado.