El ministro de Exteriores de Omán realiza una visita a Irán para abordar la situación en la región

Bin Abdulá, que en el pasado ha jugado un papel de mediador entre Irán y Estados Unidos, se ha reunido durante la jornada con su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif, para abordar las relaciones bilaterales y la situación regional.

Por el momento no han trascendido detalles acerca del encuentro ni la citada agencia ha especificado si la visita del ministro omaní tiene como objetivo algún tipo de mediación ante las recientes tensiones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, la embajadora omaní en Estados Unidos, Hunaina al Mughairi, afirmó recientemente que Mascate está preparado para llevar a cabo tareas de mediación.

El propio Zarif ha reclamado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "pruebe a ser respetuoso", después de sus recientes amenazas contra Teherán.

"Si Irán quiere luchar, será oficialmente el final de Irán. ¡Nunca más volváis a amenazar a Estados Unidos!", publicó Trump este domingo en un escueto mensaje en Twitter.

Pese al aumento de las tensiones bilaterales, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó la semana pasada que "no habrá guerra" con Estados Unidos.

"La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por otra parte, reiteró que Irán no negociará con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear, tras la retirada de Washington del firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania--.