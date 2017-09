Unos 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna y unos 152 millones de niños trabajan

Unos 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna en el mundo y unos 152 millones de niños están involucrados en el trabajo infantil, según revela una investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Walk Free Foundation.

En un comunicado, la OIT ha explicado que estos datos ponen de manifiesto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU --en concreto el 8.7-- no podrán ser alcanzados si no se intensifican de forma drástica los esfuerzos para eliminar la esclavitud moderna y el trabajo infantil.

La investigación realizada por la OIT y Walk Free Foundation, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), detalla el alcance real de la esclavitud moderna en el mundo. El estudio señala que más de 40 millones de personas en el mundo fueron víctimas de la esclavitud moderna en 2016 y 152 millones de niños están en situación de trabajo infantil.

La OIT, que ha dado a conocer estos datos durante la Asamblea General de la ONU, ha presentado un informe asociado que confirma que cerca 152 millones de niños de entre 5 y 17 años están trabajando.

"Las nuevas estimaciones muestran además que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por la esclavitud moderna, representando 71 por ciento del total, casi 29 millones", ha señalado la OIT.

En este sentido, la OIT ha dicho que las mujeres representan "el 99 por ciento" de las víctimas del trabajo forzoso en la industria del comercio sexual y "el 84 por ciento" de los matrimonios forzosos. "La investigación revela que entre las 40 millones de víctimas de la esclavitud moderna, alrededor de 25 millones eran víctimas del trabajo forzoso y 15 millones del matrimonio forzoso al cual no habían dado su consentimiento", ha explicado.

La OIT ha señalado que el trabajo infantil sigue concentrado principalmente en el sector de la agricultura (un 70,9 por ciento del total). "Casi uno de cada cinco niños trabaja en el sector de los servicios (17,1 por ciento) mientras que 11,9 por ciento trabaja en la industria", ha añadido.

El director general de la OIT, Guy Ryder, ha advertido de que si sigue esta tendencia no se podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "El mensaje que la OIT envía hoy, junto a nuestros socios de la Alianza 8.7, es muy claro: el mundo no estará en condiciones de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a menos que no intensifiquemos drásticamente nuestros esfuerzos para luchar contra estos flagelos", ha afirmado. "Las nuevas estimaciones pueden ayudar a elaborar y desarrollar intervenciones dirigidas a prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil", ha añadido.

Por su parte, el presidente y fundador de Walk Free Foundation, Andrew Foster, ha lamentado el elevado número de personas que son víctimas de la esclavitud moderna. "El hecho que como sociedad aún tengamos 40 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna en este momento es una vergüenza para todos nosotros", ha asegurado.

"Los resultados de los últimos cinco años para los cuales hemos recolectado datos indican que 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna por periodos de tiempo que abarcaban desde unos pocos días hasta cinco años. Esto refleja la discriminación y las desigualdades profundamente arraigadas en nuestro mundo actual, unidas a una escandalosa tolerancia hacia la explotación. Esto tiene que acabar", ha señalado.