Siete militares de EEUU reciben inmunidad para testificar contra un compañero acusado de crímenes de guerra

La fase de juicio está programada para el 19 de febrero, cuando los fiscales esperan llamar a los siete SEAL y hasta 13 testigos adicionales del incidente, ocurrido en mayo de 2017 en Mosul, Irak.

Los testigos han declarado a los investigadores que Gallagher se jactó de haber matado a hasta 200 personas durante el despliegue de 2017. Otro testigo dijo que Gallagher llegó a declarar que había matado a "tres por día" y que la cifra total de muertos a sus manos era tan alta que "tenía que calcularla primero".

Los abogados han pedido que se suprimiera la evidencia incautada de tres de los teléfonos celulares de Gallagher. Todas las pruebas en el caso se encuentran bajo una orden de protección, pero las fotos, los videos y los mensajes de texto forman parte del caso del gobierno contra el SEAL.

El incidente comenzó el 3 de mayo de 2017, con un ataque con aviones no tripulados y dos misiles Hellfire que impactan contra una casa en Mosul. Las declaraciones de los testigos están en conflicto sobre si el combatiente asesinado estaba dentro de la casa en el momento del ataque. La Fiscalía dice que sí, pero los testigos de la defensa dicen que fue herido por disparos, no por el ataque con aviones no tripulados.

Los fiscales dicen que Gallagher apuñaló al joven, de entre 15 y 17 años, antes de posar con el cadáver. La defensa intentará explicar que el joven todavía seguía estaba vivo cuando Gallagher -- que además está acusado de disparar indiscriminadamente contra civiles iraquíes y que llegó a decir que "está bien disparar contra mujeres" -- se marchó del lugar.