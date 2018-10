Los mexicanos respaldan la propuesta de López Obrador de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto

El plebiscito, que ha durado cuatro días, ha sido duramente criticado por su validez, según ha informado el diario local 'El Sol de México'. Desde el jueves, cuando empezó la votación en la que podían sufragar todos los mexicanos mayores de edad, múltiples frentes han acusado de que el proceso de votación es fraudulento al no estar organizado por un arbitraje electoral.

La fundación mexicana Arturo Rosenblueth --una institución sin ánimo de lucro dedicada a proyectos tecnológicos y que ha hecho el recuento de los votos-- ha informado de que la opción presentada por López Obrador ha obtenido el 69.95 por ciento de los 1,067,859 votos registrados en la consulta.

López Obrador ha criticado en numerosas ocasiones el multimillonario proyecto del nuevo aeropuerto al que considera costoso y corrupto, por lo que ha propuesto cancelarlo, construir dos pistas en una base aérea colindante a Ciudad de México y conservar y reacondicionar la saturada terminal de la capital y el aeropuerto internacional de Toluca.

No obstante, un 29 por ciento de los votantes se ha mostrado favor de continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que es de unos 13.300 millones de dólares y comenzó en 2015.

El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez, manifestó el domingo por la noche que hubo "pequeños incidentes" al inicio de la consulta. Según varios medios de comunicación, algunas personas habrían podido votar más de una vez.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañon, ha alertado de que los resultados de la consulta no deben ser vinculantes. "Reconocemos a los ciudadanos que expresaron su opinión en la consulta sobre el aeropuerto. Sin embargo, reiteramos nuestra posición de que esta consulta, tal como fue organizada, no debe ser vinculante y no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad", ha expresado en su cuenta de Twitter.

"Estaremos atentos a las declaraciones y toma de decisiones del gobierno en transición para hacer nuestro posicionamiento al respecto", ha añadido.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha reiterado que la consulta es una "simulación". "Está confirmado lo que denunciamos desde que Morena y López Obrador anunciaron su consulta popular: es una simulación para legitimar una decisión que ya estaba tomada. Rechazamos tajantemente esta burla hacia todos los mexicanos y esta manipulación", ha advertido.

En este sentido, la formación ha tildado la consulta de "mala decisión en el fondo y forma". "En el fondo, porque el NAICM es un proyecto que ya estaba avanzado, y en la forma porque se basan en una figura noble como la consulta popular para disfrazar decisiones autoritarias", ha añadido.