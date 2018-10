La falta de medios deja a la intemperie a miles de migrantes de la 'caravana' en México

Las organizaciones humanitarias han advertido del especial riesgo que corren los niños que se embarcan en 'caravanas' como la que ha partido desde Honduras rumbo a Estados Unidos, especialmente después de que miles de personas hayan quedado a la intemperie en México por falta de capacidad de los albergues o miedo a ser detenidos.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hasta el día 20 se habían registrado 7.233 personas para acceder a las instancias de atención a migrantes del Gobierno de México, tras entrar al país por el puente fronterizo Rodolfo Robles, vía legal que conecta con Guatemala. Dentro de este grupo figuran más de 2.000 niños y adolescentes.

Sin embargo, no hay datos sobre el número de personas que han cruzado el río Suchiate, aunque se estima que la cifra ronda entre las 2.000 y las 3.000. Los migrantes que llegaron a través de esta ruta ilegal continuaron su camino hasta Tapachula, donde muchos de ellos han terminado durmiendo en el principal parque del municipio.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha asegurado que en la región de América Latina hay siete millones de niños migrantes o refugiados, a los que ha instado a brindar "protección" y "atención inmediata y prioritaria". La agencia ha llamado a atajar las causas en el origen de estos flujos, pero una vez en ruta ha reclamado que se respeten los derechos de los menores.

Esta atención pasa por mantener a las familias unidas y por garantizar "alternativas" a la detención, así como por una protección especial frente a la trata de personas o la xenofobia. Para UNICEF, "es imperativo que los Estados permitan la libre entrada y el registro de los niños y niñas", lo que pasa también por que ningún niño sea devuelto si está en riesgo su integridad.

La directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, ha subrayado que, "sin excepción", los países "deben garantizar el bienestar físico y emocional de todo niño y toda niña migrante y asegurar su permanencia junto a sus familias, en condiciones de seguridad y dignidad".

"Ningún niño debe ser víctima de actos discriminatorios por ningún motivo. Un niño es un niño", ha destacado Perceval, que ha instado a anteponer el "interés superior" de estos menores frente a "toda actuación y decisión oficial" derivada de la clase política.





Sobre el terreno

Un equipo de Save the Children se encuentra desde el miércoles en la frontera entre México y Guatemala evaluando la situación de los niños y adolescentes y ha constatado que hay menores durmiendo en el estado mexicano de Chiapas, por miedo o por falta de capacidad en los albergues.

"En el parque de Suchiate, hay niños y niñas acostados, descansando. No quieren entrar al albergue por miedo a ser detenidos", ha explicado la coordinadora de la ONG en Tapachula, Herminia Jiménez. Según Eloina Caba, promotora de la ONG, "algunos niños y niñas están comiendo y durmiendo en la calle porque sólo les dejan entrar a los baños".

El director de programas de Save the Children en México, Jorge Vidal, ha asegurado también que hay "niñas y niños caminando descalzos porque han perdido los zapatos en el viaje" que muchos de ellos emprendieron en Honduras

"Mi hija no ha comido. Lo poco que podemos encontrar se lo doy. Alguna galleta, agua...", ha explicado un hombre que viaja desde Honduras junto a su hija de cuatro años y que admite la dificultad del viaje. Sin embargo, piensa que el futuro sera mejor: "Si ella está bien, yo me siento tranquilo. Pasaremos y allá (en Estados Unidos) estaremos mejor".





El 25% son menores

Alrededor del 25 por ciento de los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentra ya en la frontera de México son niños, ha alertado la ONG Save the Children, reclamando mecanismos de protección para preservar su integridad ante la difícil situación en la que se encuentran.

La caravana, que inició su marcha hace una semana en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, llegó el viernes a la frontera de Guatemala con México y está compuesta por varios miles de personas, ya que muchos migrantes se han ido sumando durante el camino. Algunos de ellos consiguieron abrirse paso por la fuerza y cruzar la frontera mexicana este viernes, mientras que otros lo hicieron atravesando el río Suchiate.

"La desinformación y la falta de claridad ha llevado a la desesperación a mucha gente", ha subrayado el director de programa de Save the Children México, Jorge Vidal. La ONG contaba este viernes con un equipo en la zona para evaluar la situación de los menores migrantes de la caravana.

"Muchos niños no han comido ni han tomado agua y requieren valoraciones médicas", ha explicado Vidal, precisando que la ONG tiene previsto visitar "los albergues instalados para verificar las condiciones en las que los niños serán recibidos". En base a la información que ha ido recabando en los últimos días, tanto en la ruta de la caravana como en la frontera, Save the Children tiene previsto organizar un "plan de atención", ha precisado Vidal.

En este sentido, la ONG ha explicado que la información que ha conseguido reunir se estima que el 25 por ciento de los integrantes de la caravana son niñas, niños y adolescentes, por lo que "es necesario poner en marcha planes que busquen su protección especial e integral, en particular, frente a los enfrentamientos que han sucedido y puedan suceder a lo largo de los próximos días".

Asimismo, Save the Children ha mostrado su preocupación por el estado de salud y nutricional de quienes han recorrido la ruta desde Honduras y ha advertido de que los menores pueden estar expuestos a peligros como las redes de trata, en particular aquellos que viajan no acompañados, para quienes ha solicitado medidas especiales de protección.

La ONG ha sostenido que los niños y sus familias tienen derecho a la movilidad, así como a solicitar asilo y refugio, con el fin de garantizar su protección y bienestar. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de México que vele en todo momento por "el interés superior del niño" y que se asegure de que "bajo ninguna circunstancia" los menores son separados de sus familias.