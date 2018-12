El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes espera que el Congreso llegue a un acuerdo presupuestario

En una entrevista a la cadena de noticias Fox News, McCarthy ha mostrado optimismo ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes y el Senado lleguen a un acuerdo a pesar de mostrarse reticentes a ceder ante la demanda del presidente, Donald Trump, de incluir en los presupuestos 5.000 millones de dólares para financiar la construcción de un muro fronterizo con México.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha manifestado, por su parte, que el proyecto de financiación no contará con los 60 votos que necesita para salir adelante en la Cámara Alta. "Está claro que no se acercará a los 60 votos que necesita", ha aseverado.

"Es una pena que este presidente, que está llevando a la nación al caos, vaya a dañar a mucha gente inocente", ha aseverado Schumer en relación con la decisión de Trump de no firmar un presupuesto provisional a menos que prevea la financiación del muro. "Esto podría provocar un cierre de la Administración. No le dará su muro", ha añadido.

Los congresistas trabajan a contrarreloj dado que este viernes se cumple la fecha límite para aprobar el proyecto de ley de financiación del Gobierno. De no lograrlo, esto provocaría el cierre parcial de la Administración.

Este mismo miércoles el Senado dio el visto bueno al proyecto de financiación del Gobierno hasta el 8 de febrero para evitar el cierre parcial de la Administración sin incluir los fondos para el muro, requisito ahora esencial para que el presidente firme la ley.

"He dejado mi posición clara. Cualquier medida de financiación al Gobierno debe incluir la seguridad fronteriza", ha aseverado Trump. "Los demócratas, que saben que los listones de hierro son necesarios para la seguridad fronteriza están poniendo la política por encima del país. Ahora se están empezando a dar cuenta de que no firmaré ninguna legislación, incluidas infraestructuras, a no ser que tenga una seguridad fronteriza perfecta. ¡Estados Unidos gana!", ha escrito en Twitter.