El máximo líder del ELN ordena a esa guerrilla cesar el fuego a partir del domingo

El máximo líder de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", ordenó hoy a todos los integrantes de ese grupo armado que cesen el fuego a partir de las cero horas del próximo domingo, como fue acordado con el Gobierno.

"Hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno nacional y el ELN", dijo "Gabino" en un mensaje transmitido por radio a todas las unidades guerrilleras.

De esta manera dio la orden desde un punto no determinado de la geografía colombiana, sentado en una mesa en la que reposaba un fusil M-16 frente a una bandera de Colombia y otra del ELN.

El cese el fuego bilateral fue acordado en Quito, sede de los diálogos de paz, el pasado 4 de septiembre, y tendrá una duración de 102 días, desde el próximo 1 de octubre hasta el 12 de enero de 2018.

En su mensaje, "Gabino" mostró su "seguridad de que cumplirán esta orden porque acatan a la plenitud" las directrices del mando guerrillero.

"No tengo ninguna duda de su lealtad para cumplir este compromiso hasta las últimas consecuencias", dijo el máximo líder del ELN, una guerrilla acerca de la que se ha especulado mucho su unanimidad en torno a los diálogos de paz que comenzaron el pasado febrero.

"Gabino" aseguró que "no fue fácil" alcanzar el acuerdo para el cese el fuego y explicó que desde el inicio de los diálogos de paz insistió en la "urgencia de este cese bilateral".

"Sin duda, no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en as zonas de conflicto", agregó.

El Gobierno colombiano y el ELN enviaron hoy una solicitud al Consejo de Seguridad para que la ONU participe en el mecanismo que supervisará el cese el fuego bilateral que comenzará a regir el próximo domingo.

El Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) se encargará de verificar el cumplimiento del acuerdo del cese el fuego y estará integrado por representantes de la fuerza pública, el ELN, la ONU y la Iglesia católica.

Se espera que hoy mismo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, haga también un anuncio relacionado con el cese el fuego bilateral con el ELN.