Los países a los que ha irritado Trump en su primer mes de presidente

¿Cuántos conflictos diplomáticos pueden provocarse en un mes? Donald Trump lleva apenas 30 días en la presidencia de Estados Unidos y ya ha conseguido 'enfadar' a al menos a quince países, algunos a golpe de tuit. Con solo dos ruedas de prensa y, eso sí, muchos comentarios en Twitter, estos son los países a los que el nuevo presidente de EEUU ha irritado en su primer mes en la Casa Blanca.

México

Las tensiones entre Trump y México ya comenzaron durante la campaña electoral del republicano, que aseguró que construiría un muro para separar ambos países y evitar la inmigración ilegal. Peña Nieto respondió a las declaraciones realizadas por Trump en su primera rueda de prensa como presidente en las que ratificó su promesa electoral y aseguró que México "devolverá" el coste de las obras.

"Es evidente que tenemos algunas diferencias con Gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro, que por supuesto México no pagará", ha dicho Peña Nieto.

Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen

Una de las primeras medidas de Trump al entrar en la Casa Blanca fue denegar la entrada al país a todos los extranjeros procedentes de siete paises de mayoría árabe. Los nacionales de estos siete países, Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen tenían prohibida de forma temporal la entrada a EEUU incluso si sus pasaportes estaban en regla.

Esta medida fue, posteriormente anulada por la Justicia estadounidense y Trump no dudó en arremeter entonces contra los jueces federales que habían ordenado paralizar el veto.

Australia

Pero no solo los países con raices musulmanas han sufrido las tensiones del nuevo presidente, también países aliados como Australia han entrado en polémica. Algunos medios estadounidenses aseguraban que Trump mantuvo una tensa llamada telefónica con su primer ministro, Malcom Turnbull, a quien colgó antes de tiempo, criticando un acuerdo en materia de refugiados firmado por su antecesor, Barack Obama.

China

Trump aseguró en una entrevista al diario Wall Street Journal que el principio de una sola China, por el que Pekín rige sus relaciones con otros países, es "negociable" y dejó en el aire su compromiso con esta política. El Gobierno chino respondió enseguida a esta noticia advirtiendo a Donald Trump de que se enfrentará a la oposición de Pekín y de la comunidad internacional si utiliza la política de una sola China como "moneda de cambio".

Alemania

Los paíeses europeos tampoco se han librado de los comentarios del presidente y su administración. En declaraciones a 'Financial Times', el director del Consejo Nacional de Comercio de EEUU, Pete Navarro, aseguró que Alemania está explotando a Estados Unidos y a otros países de la Unión Europea (UE) con un "marco alemán implícito", en referencia al euro, que está "manifiestamente devaluado".

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi contestó poco después a la administración Trump de forma tajante: "Europa no manipula el euro".

Estonia, Lituania y Letonia

La relación entre Trump y Putin no han dejado indiferentes a los paises cuyo territorio hace frontera con Rusia. Trump ha criticado antes y después de estar en la presidencia la forma en que funciona la OTAN. En una etrevista durante su carrera presidencial, Trump no fue claro sobre si apoyaría o no a estos países, Estonia, Lituania y Letonia, en una supuesta agresión por parte de Moscú.