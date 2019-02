Un tribunal ordena a unos vándalos volver a levantar un pilar que derribaron en el conjunto monumental de Hampi

Los condenados, cuyo acto vandálico salió a la luz tras circular un vídeo en redes sociales en el que tiraban un pilar que databa del siglo XVI, han sido además sentenciados a pagar una multa de 70.000 rupias (cerca de 865 euros) cada uno.

El organismo público Archeological Survey of India (ASI) ha anunciado además que ha empezado a instalar más cámaras de seguridad e indicaciones para los turistas para evitar incidentes similares, según el diario 'The New Indian Express'.

Las autoridades de Karnataka indicaron tras las detenciones que los jóvenes argumentaron que desconocían la importancia histórica y cultural de los monumentos.

"Estaban alborotados por ver los monumentos en Hampi. Dicen que derribaron el pilar por pura agitación. No tenían ni idea de lo importante que es Hampi desde el punto de vista histórico", dijo el jefe de la Policía de Ballari, Arun Rangarajan.

El grupo había acudido a la localidad de Ballari para realizar unos exámenes de acceso a funcionarios y, tras la prueba, realizaron una visita a Hampi. En el vídeo se ve cómo tres de ellos derriban un pilar en un templo de Vishnú mientras otro les graba.

Los conjunto monumental de Hampi, construido durante el imperio Vijayanagara en el siglo XIV, tiene una extensión de más de 40 kilómetros cuadrados y acoge alrededor de 1.600 monumentos.

La ciudad, conquistada por la Confederación Islámica del Decán en 1565, fue entregada al saqueo durante seis meses y luego fue abandonada, sin que el imperio Vijayanagara pudiera recuperarse.