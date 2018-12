La justicia europea mantiene las sanciones de la UE a Hamás

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anuló en julio de 2017 la eliminación de Hamás de la lista de organizaciones terroristas, revocando así el fallo de diciembre de 2014 del Tribunal General de la Unión, que avaló su retirada al considerar que los Gobiernos europeos justificaron mantener al grupo en la lista por informaciones de prensa e Internet y no en base a hechos imputados confirmados a partir de una decisión nacional y devolvió el caso al tribunal de primera instancia europeo.

El Tribunal General de la Unión había avaló su eliminación al considerar que las sanciones se imponían por actos en base a informaciones periodísticas y al aducir que se tenían que haber impuesto en base a decisiones nacionales, aunque mantuvo los efectos de las sanciones durante tres meses o en su defecto hasta que concluyera el proceso de apelación.

En cambio, el Tribunal de Justicia dejó claro en su sentencia de julio de 2017 que sólo la inclusión en la lista de una primera persona o entidad debe ser sancionada previamente en base a una decisión nacional--pero no es una condición para extender las sanciones y mantenerles en la lista-- y avaló la posibilidad de que los Gobiernos europeos puedan justificar su mantenimiento en la lista en base a otras fuentes que no sean decisiones nacionales de las autoridades competentes.

En su sentencia de este viernes, el Tribunal europeo con sede en Luxemburgo ha dictaminado que las "decisiones americanas" para justificar las sanciones "no pueden servir como base" porque no está claro que el Consejo haya "verificado" que EEUU respetó el derecho a la defensa y tutela judicial.

Sin embargo, sí se pueden justificar en base a la decisión del ministro del Interior de Reino Unido y en este caso el Consejo no está obligado a verificar su decisión, en línea con la Posición Común de la UE de 2011 que regula los criterios para incluir a personas u grupos en la lista de organizaciones terroristas.

Además, el Tribunal de primera instancia europeo rechaza las alegaciones de Hamás al aclarar que el carácter "político" de la organización y que se haya mantenido en el poder en la Franja de Gaza tras las elecciones no "constituyen motivos" para evitar la aplicación de las normas de la Posición Común y no puede apelar al principio de "no injerencia" para intentar anular las sanciones al no ser "un Estado soberano".

Finalmente, rechaza que se haya violado su derecho de propiedad porque la congelación de sus fondos es una medida que no es "desproporcionada ni intolerable" ni "violan sus derechos fundamentales" teniendo en cuenta que el objetivo de las sanciones es contrarrestar las amenazas de cometer actos terroristas y, además, se revisan periódicamente.