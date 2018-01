Los islamistas de Cachemira imponen a las mujeres el uso de burqa y amenazan con "consecuencias"

"Las mujeres cachemires, en particular las del distrito de Shopian, están cayendo en los caprichos. Deben observar la vestimenta islámica. Incluso las manos de la mujer no deberían ser expuestas", señala el comunicado de LeT, difundido en carteles en Cachemira y recogido por 'The Times of India'.

Además, advierte de que si las mujeres no respetan el 'purdah', la tradición musulmana e hindú que aparta a las mujeres de cualquier contacto con hombres que no sean sus parientes directos, serán "responsables de las consecuencias".

Este lunes se ha conocido además la muerte de un civil herido durante un tiroteo fronterizo entre fuerzas paquistaníes e indias en Cachemira, con lo que ya son 15 los fallecidos en este tipo de enfrentamientos en lo que va de año.

Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.