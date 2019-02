Los insurgentes rohingyas prometen seguir luchando contra el "Gobierno genocida" birmano

El ARSA, que ha sido declarado organización terrorista por el Gobierno birmano, llevó a cabo una serie de ataques mortales contra puestos de la Policía birmana en octubre de 2016 y agosto de 2017, provocando una campaña de represión por parte de las fuerzas de seguridad que generó el éxodo de más de 800.000 refugiados rohingyas hacia Bangladesh.

Cuando investigadores de la ONU pidieron que los líderes del Ejército birmano fueran procesados por genocidio y crímenes contra la Humanidad en septiembre de 2018, también acusaron a ARSA de graves violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, el grupo armado mantiene que su uso de la violencia está justificado.

"ARSA no detendrá su movimiento de resistencia en varias formas, tanto armadas como desarmadas, mientras el genocidio contra los rohingya no se detenga y los autores del genocidio no sean llevados ante la justicia", ha sostenido en su informe, titulado 'Reviviendo los valientes corazones', publicado en su Twitter tras más de cinco meses de silencio.

Además de comprometerse con la resistencia armada, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán se ha presentado como la vanguardia en contra del tráfico de personas, el tráfico de drogas, los abusos contra los niños y la opresión de las mujeres. Un representante del ARSA ha dicho a la DPA que su grupo comenzó a trabajar en la elaboración de este informe en octubre de 2017.

De acuerdo con el analista independiente Richard Horsey, el informe del ARSA es "un intento" por presentarse como "un grupo progresista y moderado". "Parece principalmente dirigido al público occidental como un intento de distanciarse del islam conservador o del yihadismo transnacional".

Bertil Lintner, un periodista que ha escrito en muchas ocasiones sobre el ARSA, ha dicho que el momento elegido para publicar este informe podría señalar un deseo de exposición pública tras varios meses de relativa inactividad.

"Es interesante apuntar que llega en un momento en el que el Ejército Arakán se está llevando toda la atención", ha explicado Lintner. Los enfrentamientos entre el ARSA y las Fuerzas Armadas se reanudaron en enero en la misma región donde suelen operar los rebeldes rohingyas.

"El ARSA obviamente no se quiere quedar atrás cuando el Ejército Arakán le está robando el show y esto sucede en un momento en el que los financiadores saudíes del ARSA están molestos por la falta de actuación significativa del ARSA", ha considerado el periodista.