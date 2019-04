Un grave incendio consume la catedral de Notre Dame en París

Un incendio de importantes proporciones ha devastado la Catedral de Notre Dame de París, cuya cubierta ha quedado totalmente derrumbada tras ser pasto de las llamas, empezando por su emblemática aguja, una de las señas de identidad del templo parisino.

El incendio estaría "potencialmente relacionado" con las obras de renovación del edificio, según han apuntado fuentes de Bomberos citadas por la televisión francesa BFMTV.

El fuego se avistó por primera vez en la parte de la cubierta de la cabecera, sobre el deambulatorio, en torno a las 18.50 (hora local) de este lunes y una hora después se derrumbó la aguja y posteriormente todo el techado de la catedral.

"Todo está ardiendo. Toda la estructura, que data del siglo XIX en un lado y del siglo XIII en el otro... No quedará nada", se ha lamentado un portavoz de la catedral, André Finot. "Habrá que ver si resiste la bóveda, que protege la catedral", ha añadido.

Las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro de seguridad en torno a la catedral y han desalojado los puentes que comunican la isla de la Cité, donde está el templo, con el resto de la ciudad.

Mientras, un portavoz de Bomberos ha respondido a las acusaciones de pasividad explicando que se han movilizado importantes medios humanos y materiales: un helicóptero y un avión no tripulado han sobrevolado la zona para facilitar la labor de bomberos y policías, que han mantenido alejados a turistas y vecinos.

En concreto, el secretario de Estado de Interior, Laurent Nuñez, ha informado de que hasta 400 bomberos han sido movilizados para responder a "un fuego muy violento". Uno de los bomberos que trabajan en las labores de extinción ha resultado gravemente herido.

El primer teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire, ha explicado en declaraciones a BFMTV que la prioridad es "evitar el hundimiento para que no haya víctimas entre los vecinos y los turistas". "Ahora la prioridad es salvaguardar las obras de arte del interior, ya que el daño puede ser mayor, y también hay que controlar el incendio", ha añadido.

De hecho, las autoridades están evacuando parte de la isla de la Cité, donde se encuentra Notre Dame y se han habilitado varios espacios para alojar durante la noche a los desplazados. En la isla viven unas mil personas, según las estimaciones oficiales y acoge hasta cinco hoteles ocupados en su mayoría por turistas.

"UN INCENDIO TERRIBLE"

"Se está produciendo un incendio terrible en la catedral de Notre Dame en París. El Cuerpo de Bomberos de París está intentando controlar las llamas", ha informado la alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, a través de su cuenta en Twitter. "Estamos movilizados en estrecha colaboración con la Diócesis de París. Invito a todos a respetar el perímetro de seguridad", ha añadido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su tristeza por el incendio. "Me entristece ver arder esta parte de nosotros", ha apuntado a través de Twitter.

"Notre Dame de París bajo las llamas. Toda una nación emocionada. Pensamos en todos los católicos y en todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, esta noche me entristece ver arder esta parte de nosotros", ha apuntado.

El mandatario suspendió un mensaje a la nación programado para las 20.00 horas y, tras desplazarse hasta la catedral para seguir en persona la evolución de la situación, ha prometido que el templo "será reconstruido entre todos".

Por su parte, la Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las causas del incendio de la catedral gótica, uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Comenzó a construirse en 1163 y fue culminada en 1345. Se encuentra en la isla de la Cité, en el río Sena.

PESAR INTERNACIONAL

Tras conocerse la noticia del grave incendio, numerosos dirigentes internacionales han expresado su pesar por la destrucción del monumento, símbolo de la cultura europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho estar siguiendo "con preocupación" los hechos. "Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal", ha apuntado a través de Twitter.

También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha manifestado su pesar. "Notre Dame de París es Notre Dame de toda Europa. Todos estamos hoy con París", ha expresado también en Twitter.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha lamentado una grave pérdida para el patrimonio cultural a nivel mundial y ha mostrado su apoyo al pueblo galo en lo que ha tildado como un "desastre nacional para Francia".

"Me siento profundamente triste por las noticias que me llegan sobre el incendio de Notre Dame. Esto no es solo un desastre nacional para Francia sino una gran pérdida para el patrimonio cultural mundial", ha subrayado. "Emmanuel Macron, estamos con los franceses", ha recalcado Tsipras.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado sus condolencias al pueblo francés. "Dios bendiga al pueblo de Francia", ha aseverado en su cuenta de Twitter.

Previamente, el magnate neoyorquino había instado a los bomberos a utilizar aviones cisterna para extinguir el incendio. "Es terrible ver el enorme incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Quizás con aviones cisterna podría ser sofocado. ¡Hay que actuar rápido!", ha apuntado. No obstante, el Cuerpo de Bomberos ya había descartado tales medidas dado que estas "supondrían la destrucción de todo el edificio".

Su vicepresidente, Mike Pence, ha destacado que se trata de "un símbolo de la fe para la gente de todo el mundo". "Rompe el corazón ver una casa de Dios en llamas. Rezamos por los bomberos que trabajan allí y por toda la gente de París", ha indicado.

Para el alcalde de Londres, Sadiq Khan, es "sobrecogedor ver la Catedral de Notre Dame en llamas". "Londres comparte hoy el dolor de París siempre en su amistad", ha añadido. De forma similar, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado su "tremenda tristeza" por la noticia. "Toda la solidaridad con el pueblo de París y el apoyo de la capital de España a Anne Hidalgo", ha ofrecido.