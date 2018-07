El hindú Shridhar Chillal de 82 años era el hombre con las uñas más largas del mundo, hasta ahora. Se cortó las uñas por última vez en 1952, a sus 14 años, y después de 66 años sin cortarselas estas medían cerca de dos metros.







Ahora las uñas de su mano izquierda, que tiene un Record Guinnes, estarán expuestas en el museo de curiosidades Ripley's Believe It Or Not de Nueva York.