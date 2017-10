Los 18 gobernadores electos del 'chavismo' toman posesión ante la Asamblea Constituyente

Los 18 candidatos oficialistas que ganaron en las elecciones regionales celebradas el pasado domingo en Venezuela han tomado posesión del cargo este miércoles ante la Asamblea Constituyente, en una ceremonia de la que se han ausentado los cinco gobernadores electos de la oposición, que no reconoce esta institución.

Los dirigentes oficialistas han sido investidos ante la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, que se han encargado de encabezar el acto, según informa la cadena Noticias 24.

"Mi respeto, mi saludo y mi agradecimiento al poder popular, por ese acto de civismo, de alegría, de entusiasmo y decisión", ha dicho Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, que ha sido elegido gobernador del estado de Barinas.

Rodríguez ha aprovechado la ocasión para reiterar a los cinco opositores la invitación para que acudan a la Asamblea Constituyente con el fin de ser investidos en sus nuevos cargos. "Están formalmente convocados", ha dicho la que fuera jefa de la diplomacia venezolana.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ya anunció, nada más conocer que la Asamblea Constituyente sería el escenario de la toma de posesión, que sus candidatos no acudirían porque la coalición opositora no reconoce este órgano por considerar que ha usurpado las funciones de otras instituciones venezolanas.

"Los gobernadores electos solo se someterán al mandato establecido en la Constitución y las leyes de la República, por tanto, nada más prestarán juramento ante Dios y los Consejos Legislativos respectivos, no ante la fraudulenta Asamblea Constituyente", ha dicho la MUD este mismo miércoles en un comunicado.

Además, la MUD no reconoce los resultados electorales porque cree que han sido manipulados por un CNE que vincula directamente al Gobierno de Nicolás Maduro. Y, en concreto, rechaza la victoria que el CNE ha concedido a Julio Noguera en Bolívar con una diferencia de 0,26 puntos porcentuales respecto al opositor Andrés Velásquez.

En respuesta a la denuncia de fraude electoral, de la que se ha hecho eco la comunidad internacional, Lucena ha asegurado este miércoles ante la Asamblea Constituyente que el proceso de votación fue "impecable". "Nos llena de satisfacción porque fue para beneficio del país entero", ha defendido.

La jefa del CNE ha instado asimismo a los líderes internacionales a "no intervenir" en los asuntos venezolanos. "Nosotros no nos metemos en los procesos electorales de otros países, porque los respetamos, aunque no estemos de acuerdo", ha subrayado.

Estas elecciones han estado marcadas por la polémica desde el principio debido a los cambios en la fecha, en los centros de votación y a los problemas en la selección de candidatos opositores, a lo que se suma que son las primeras que se celebran desde la reactivación de la crisis política en Venezuela.

De las 23 gobernaciones en juego, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró 18, dos menos de las que tenía, y la MUD, aunque ganó nuevos estados, perdió importantes plazas, como Miranda, donde gobernaba el líder opositor Henrique Capriles.