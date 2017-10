La gobernadora de Tokio confirma que no se presentará a las elecciones anticipadas del 22 de octubre

A pesar de que la formación de la gobernadora está ganando terreno de cara a los comicios, Koike, que anunció el lanzamiento de la formación el miércoles de la semana pasada, ha insistido en que la posibilidad de que se presente como candidata no está sobre la mesa, según ha recogido el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.

"Desde el principio he estado diciendo que no me presentaría", ha aseverado la exdiputada del PLD. "Estoy un cien por cien segura de que no me voy a presentar", ha añadido.

Abe disolvió el jueves la Cámara Baja del Parlamento de cara a las elecciones anticipadas, con las que busca hacerse con un nuevo mandato para superar lo que ha denominado como "una crisis nacional".

El dirigente espera así que el PLD se haga de nuevo con dos tercios de la cámara para contar con una mayoría simple. El índice de aprobación del presidente japonés ha aumentado recientemente hasta alcanzar un 50 por ciento frente a los 30 puntos porcentuales obtenidos en julio, cuando su popularidad sufrió un fuerte batacazo.

Koike ha indicado que no tiene intención de dimitir como gobernadora de Tokio especialmente debido a que los Juegos Olímpicos de 2020 se celebrarán en la capital japonesa.

"No soy una ganadora de mayorías, pero quiero que nos hagamos con el mayor número de candidatos para poder presentar una postura desafiante", ha manifestado en relación a la posible futura configuración de la Cámara.