El gobernador demócrata de Virginia niega ahora aparecer en una fotografía con una persona disfrazada del KKK

"No conocía lo que había en mi página (del anuario). Cuando conocía ayer las imágenes me sentí abatido por que apareciera en mi página pero creía entonces y también ahora que no soy ninguna de las personas de esa foto", ha afirmado en declaraciones recogidas por el portal TheHill.com.

En cualquier caso, Northam ha rechazado las peticiones de dimisión. "Si escuchara las voces que piden mi dimisión, me ahorraría un camino difícil. No puedo evitar un debate honesto sobre las dañinas acciones de mi pasado. No puedo elegir con buena conciencia la senda que sería más fácil para mí y no asumir mi responsabilidad", ha argumentado.

El viernes sin embargo Northam sí reconocía la fotografía como suya. "Esta mañana, una página web ha publicado una fotografía mía de mi anuario universitario en la que aparezco con un disfraz claramente racista y ofensivo", dijo antes de disculparse.

"Ese comportamiento no representa para nada la persona que soy hoy en día y los valores por los que he luchado durante toda mi carrera en el Ejército, en medicina y en el servicio público. Pero quiero ser franco, entiendo perfectamente cómo esta decisión ha sacudido la fe del pueblo de Virginia en lo referente con mi compromiso social", dijo.

La fotografía en cuestión, perteneciente a la Escuela de Medicina de Virginia Oriental en 1984, aparecía en una página dedicada al ahora gobernador con información personal de su paso por la universidad.

El Partido Republicano de Virginia ha demandado la dimisión del gobernador y también voces de mócratas han expresado su rechazo. "Lo que ha hecho Ralph Northam es imperdonable. Después de sus comentarios sobre el derecho a la vida junto a las últimas publicaciones, ha perdido la autoridad moral para gobernar y debería dimitir de manera inmediata", ha establecido el partido a través de Twitter.