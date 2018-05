El gobernador de Maryland declara el estado de emergencia en el condado de Howard ante las fuertes inundaciones

"He hablado con el presidente Allan Kittleman y estoy desplazándome a Ellicott City ahora mismo. He solicitado a la Agencia de Gestión de Emergencias de Maryland ayuda en cualquier medida posible. Otras agencias estatales ya están ofreciendo su apoyo. He declarado el estado de emergencia", ha indicado Hogan en su cuenta de Twitter.

Ellicott City está registrado inundaciones históricas tan sólo dos años después de que la zona fuera devastada por las fuertes lluvias en julio de 2016. Las autoridades estadounidenses han alertado de que las inundaciones podrían ser incluso peores en esta ocasión a pesar de que aún no se han registrado muertos ni heridos.

"Es indescriptible, realmente lo es", ha indicado el presidente de Howard, Allen Kittleman. "No creo que esté exagerando si digo que esto es peor que el 30 de julio de 2016. Mi corazón se ha roto", ha añadido.