El fiscal general dice que el acuerdo de May mantiene el "riesgo legal" de no poder dejar la salvaguarda

El fiscal general británico, Geoffrey Cox, ha asegurado este martes que el acuerdo firmado el lunes por la primera ministra británica, Theresa May, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantiene "el riesgo legal" de que Reino Unido no pueda abandonar de forma unilateral la llamada salvaguarda, la solución de emergencia para que no haya una frontera dura entre la provincia de Irlanda del Norte y la república de Irlanda en el periodo de transición.

En su informe sobre el acuerdo sellado la víspera entre Juncker y May, Cox señala que las nuevas premisas "reducen el riesgo" de que Reino Unido se quede "de manera indefinida e involuntaria" atrapado en la salvaguarda, antes de dejar claro que "el riesgo legal" de no poder abandonar esta solución de emergencia "sigue inalterado" porque los británicos no podrían dejar esta solución sin el visto bueno de Bruselas.

"Considero ahora que las provisiones legalmente vinculantes del Instrumento Conjunto y el contenido de la Declaración Unilateral reducen el riesgo de que Reino Unido pueda quedarse de manera indefinida e involuntaria atrapado dentro de las provisiones del Protocolo", señala el informe del fiscal general británico.

El análisis del fiscal general es un documento muy esperado por los parlamentarios británicos para decidir si apoyan o no el acuerdo de May sobre el Brexit en la votación convocada para este martes por la noche en la Cámara de los Comunes.

Tras elogiar las provisiones pactadas por May con Juncker, el fiscal general británico advierte en su informe de que "el riesgo legal" de que Reino Unido no pueda abandonar la salvaguarda de la frontera irlandesa "sigue inalterado" porque Reino Unido no tiene "medidas internacionalmente legales" para abandonar esta solución de emergencia.

La salvaguarda de la frontera entre las dos Irlandas es el principal obstáculo para que los parlamentarios británicos apoyen el plan de May para el proceso de salida de la Unión Europea, ante el temor a que conlleve que el país se quede en la unión aduanera de forma indefinida.

Tras publicar su informe, el fiscal general ha comparecido en la Cámara de los Comunes, donde ha defendido el acuerdo sellado la víspera por May con Juncker por las "aclaraciones" que contiene aunque ha admitido que no hay posibilidad de que Reino Unido pueda abandonar la salvaguarda de manera "unilateral".

"No hay duda en mi opinión de que las aclaraciones de la declaración conjunta y de la declaración unilateral aportan refuerzos importantes y vinculantes sobre los derechos legales a disposición de Reino Unido", ha subrayado Cox, según informa la BBC.

En su opinión, las provisiones que conforman el llamado instrumento conjunto pactado el lunes por May con Juncker "llegan más allá de la mera interpretación del acuerdo de retirada y representan de forma material nuevas obligaciones legales y compromisos".

El fiscal general británico ha dejado claro ante los diputados que las cuestiones legales sobre el acuerdo del Brexit solo sirven para "informar" a cada parlamentario para que tome la decisión "política" sobre el futuro del pacto presentado por May en la Cámara Baja.

Tras reconocer que el acuerdo del lunes no deja espacio para una "salida unilateral definitiva" de la salvaguarda, Cox ha dicho que se podrían plantear cuestiones sobre la "probabilidad" de abandonar esta solución de emergencia para la frontera entre el Úlster y la república de Irlanda.

Cox ha acusado a los laboristas de no haber aclarado su posición con respecto al plan de salvaguarda y les ha llamado "oportunistas" por su actitud en el proceso de salida de la Unión Europea. Por último, ha recalcado que la declaración del Brexit pactada con Juncker "reduce el riesgo" de que Reino Unido tenga que quedarse sometido a la salvaguarda en contra de su voluntad.