La filtradora Chelsea Manning, entrevistada en el nuevo número de Vogue

Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia estadounidense que filtró secretos a Wikileaks, es protagonista del número de septiembre de la revista Vogue, donde ha sido fotografiada por la afamada Annie Leibovitz y cuenta cómo es su vida en libertad.

Manning, de 29 años, se sincera sobre su vida en libertad después de haber pasado siete años en prisión por haber filtrado centenares de miles de documentos clasificados a Wikileaks.

"A medida que reconstruyo mi vida, me prometo a mí misma no revivir el pasado. El pasado siempre me afectará y lo mantendré en mente mientras recuerde cómo influyó. Es solo mi punto de partida, no mi destino final", añadió, en declaraciones.

Nacida como Bradley Edward (su verdadero nombre), Manning comenzó la transición de cambio de sexo en 2014 coincidiendo con su estadía en la cárcel.

El número de septiembre de Vogue coincide anualmente con la New York Fashion Week, por lo que es el ejemplar más importante y abultado del año. En esta ocasión, el número coincide además con el 125 aniversario de la publicación, que tendrá en su portada a la actriz Jennifer Lawrence, por lo que la aparición de la activista es todavía más relevante.